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重温稿-《中国新债预测》国开行一年和三年增发债收益率均值为4.05%和4.62%
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January 8, 2018 / 11:32 PM / 更新于 13 hours ago

重温稿-《中国新债预测》国开行一年和三年增发债收益率均值为4.05%和4.62%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/3年增发债
    * 招标金额：1年：40亿；3年：70亿
    * 银行柜台追加上限  1年：53亿；3年：8亿
    * 招标时间：1月9日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：4.00%-4.10%；4.60%-4.65%
    * 预测均值：4.05%；4.62%

    路透上海1月8日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一年和三年两期债。路
透调查显示，午后国债期货虽走势偏强，但现券仍偏弱波动，监管新政陆续落地机构预期仍
难乐观；不过月初资金愈发宽松，不排除助益明日国开新债短端需求向好，两期债收益率预
测均值为4.05%和 4.62%。
    
    “一年的才发40亿，量也不大，而且资金太松了，出都出不掉，可能会导致国开短端的
需求好点吧，”华北一银行交易员表示。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一和三年期最新
收益率为4.2083%和4.7378%。明日增发两期标的券170211               和170209CN1702
09=CFXM最新报价分别为4.2499%/4.1699%和4.6875%/4.6775%，二级分别成交在4.20%和4.6
850%。
        
    不过，华北一银行交易员则认为，国开新债需求估计也好不到哪里，下午农发新债看机
构需求也比较一般，配置一般都得到二季度了，一季度都在冲贷款，且交易盘投得都偏高。
         
     
    农发行下午招标增发的三年和五年期增发债，中标收益率为4.6835%和4.8349%，投标倍
数3.23倍和2.85倍。            
                    
    明日两期债为国开行2017年第11期               和第九期               的增发债
，票面利率为3.83%和4.14%。其中一年期可向农行、中行柜台追加发行至多53亿元，三年期
柜台上限为8亿元。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11/9期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：40亿；3年：70亿
    银行柜台追加上限  1年：53亿；3年：8亿
    期限/计息方式     1/3年固息
    招标时间          1月9日9:30-10:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            1月12日
    起息日            1年：2017/10/20；3年：2017/9/11
    分销期            1月10日-1月12日                      
    上市日            1月16日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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