更新版 1-台湾货币市场：资金持稳偏松令短率持平，银行下周陆续向台银兑换新钞

* 资金持稳偏松令短率持平区间 * 银行下周陆续向台银兑换新钞 * 短票/RP利率维持区间整理格局 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北1月8日 - 台湾银行间短率周一大致持平上日。资金调度人士表示，为因应下 周起银行间将陆续与台银兑换新钞，增添银行间负数操作的需求，但月初市场资金偏松，负 数操作并不容易，料本周短率续持在既有区间。 他们并称，尽管本周国库借款近千亿台币，国库周一、周五各短借350亿、600-630亿， 及周五交割250亿台币五年新债，但周二及下周一公债还本共计1,150亿台币，两相折抵对近 期整体资金影响有限，且银行目前倾向负数操作，带动短率有望持稳区间内整理。 〞负数一定要开出来，不然领现后会滥一些钱在帐上。〞一小型银行资调人员说。 另位票券交易员也称，往年银行多在农历年前一个月向台银兑换新钞放在帐上，而下周 起银行间将陆续与台银兑换新钞，使银行间较青睐负数操作，因此近期资金调度顺畅。本周 短票及拆款利率可望稳在现有区间，后续关注银行领现后的资金流动性变数。 本地时间18:06 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.523 29.523 台湾加权股价指数<.TWII 10,915.75 10,879.80 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.280% 0.174-0.280% --一周拆款利率区间 0.174-0.370% 0.174-0.370% --两周拆款利率区间 0.290-0.380% 0.190-0.370% **发票量持平** 短票方面，票券商交易员表示，周一发票量持平偏少，而银行间买票拆款需求略增，短 票利率持续游走在原有区间。 他们指出，目前境内美元供给趋紧，票券间或多或少有外币调度需求，部分外币缺口以 台币SWAP调度支应，部分则以外币债券RP调度因应，对台币需求增加幅度有限。 〞最近资金应该都还好，重头戏在后面，又卡着农历年变数。〞一票券商交易员说。 今日月内自保短票成交利率主要在0.37-0.38%，少量在0.40%，上日则在0.37-0.38%； 跨月短票利率主要在0.38-0.41%，上日则在0.375-0.40%；至于与一大行承作跨农历年短票 则落在0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.35-0.40%， 成交107.47亿台币；前日加权平均利率0.384%，区间在0.37-0.41%，成交117.39亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.376%，区间在0.31-0.43%，成交金额97.5 0亿；前日成交加权平均利率在0.399%，区间在0.38-0.43%，成交金额56.24亿。 台湾央行周一发行906亿台币定存单，发行余额增12亿台币。 本周央行存单到期10,437.5亿台币，本周余日落点分别为周二879亿、周三3,724亿、周 四2,902亿及周五3,038.5亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准负74亿台币，累计超额准备37亿台币、加计 前期1%的超额准备1,497亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，RP市场人士表示，今日银行端资金情势偏松，至于投信端及 保险端资金则大致持平，缓和本周债券交割因子较多的影响，RP利率维持在现有区间不变 。 他们称，虽本周债券交割变数多，包括周一交割远东新30亿台币绿色债券、周二交割台 北101金融大楼80亿台币公司债及华南金控120亿台币金融债、周三交割和硕80亿台币公司债 及周五交割250亿台币五年新券，但目前调度顺畅，后续观察近千亿台币国库借款的影响。 〞今天投信跟寿险客户都蛮安静的。〞一大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0 .31%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公 债RP月内利率主要在0.28-0.30%，跨月在0.29-0.31%；公司债月内利率主要在0.28-0.32%， 跨月利率则在0.31-0.34%。(完) (审校 林高丽)