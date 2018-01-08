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#市场报道
January 8, 2018 / 10:27 PM / 更新于 14 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因欧元涨势减退

3 分钟阅读

    * 欧元下跌，因投资者获利了结
    * 比特币下滑，因一网站在计算比特币价格是剔除韩国交易所价格

 (新增收盘表格)
    路透纽约1月8日 - 美元兑一篮子其他主要货币周一涨至逾一周高位，受助于欧元回落
，因投资者对欧元的近期涨势获利了结。
        
    美元指数      涨0.46%，报92.368。
    
    欧元兑美元      下滑0.57%，至1.196美元。周四欧元触及近四个月高位1.2089美元。

    “欧元升穿1.20美元后有些过高了，”Jefferies的外汇部门董事总经理Brad Bechtel
说。
    
    “有一些获利了结，欧元正在进行一些健康的修正，这带动一些美元买盘，”他说。

    欧元下跌，因周五公布的12月欧元区消费者物价指数不及预期。对欧洲央行的货币政策
今年开始逆转的预期推动欧元在最近几周走强。
        
    在欧洲经济复苏普遍增强的同时，欧洲通胀仍然低迷，加之中国和美国经济增长稳健，
助涨了风险胃纳。
    
    总的来说，上周美国经济数据稳健，对美元提供了一些支撑。
    
    “自圣诞节开始的美元抛售有一些过度，美元有所反弹，”Bechtel说。
        
    有太多因素推动美元大幅修正，Bechtel表示，其中包括美联储收紧政策，税改带动美
元资金汇回和美国经济强劲。
        
    英镑兑普遍走弱的欧元攀升，此前英国重组内阁，部分缓减了近几个月拖累英镑表现的
政治不确定性。
        
    加元兑美元      微幅下跌。加拿大央行周一称，加拿大企业对未来销售仍然感到乐观
，尽管乐观程度从高位有所缓和；有迹象显示，产能压力上升，劳工短缺的问题加剧。            
    
    比特币下挫，此前CoinMarketCap网站在计算比特币价格时，剔除了韩国交易所的价格
。
    
    韩国金融监管机构周一稍早表示，正在对六家为机构开设虚拟货币账户的国内银行展开
联合检查。            这也拖累比特币下跌。
        
    比特币在卢森堡Bitstamp交易所下跌6.35%，报15,100.04美元，此前低见13,900美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1965   1.2028   -0.52   -0.26   1.1996
    美元/日圆                   113.08   113.06   +0.02   +0.36   112.67
    欧元/日圆                   135.33   136.01   -0.50   +0.11   135.18
    美元/瑞郎                   0.9769   0.9750   +0.19   +0.27   0.9743
    英镑/美元                   1.3566   1.3568   -0.01   +0.40   1.3512
    美元/加元                   1.2419   1.2407   +0.10   -1.26   1.2577
    美元/离岸人民币             6.4963   6.4802   +0.25   -0.25   6.5125
    澳元/美元                   0.7840   0.7862   -0.28   +0.50   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1695   1.1738   -0.37   +0.05   1.1689
    欧元/英镑                   0.8820   0.8865   -0.51   -0.71   0.8883
    新西兰元/美元               0.7174   0.7167   +0.10   +1.24   0.7086
    美元/挪威克朗               8.0756   8.0465   +0.36   -1.60   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6665   9.6804   -0.14   -1.85   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.1982   8.1425   +0.68   -0.04   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8138   9.8073   +0.07   -0.26   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/徐文焰；审校 母红/龚芳)

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