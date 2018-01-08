更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因欧元涨势减退

* 欧元下跌，因投资者获利了结 * 比特币下滑，因一网站在计算比特币价格是剔除韩国交易所价格 (新增收盘表格) 路透纽约1月8日 - 美元兑一篮子其他主要货币周一涨至逾一周高位，受助于欧元回落 ，因投资者对欧元的近期涨势获利了结。 美元指数 涨0.46%，报92.368。 欧元兑美元 下滑0.57%，至1.196美元。周四欧元触及近四个月高位1.2089美元。 “欧元升穿1.20美元后有些过高了，”Jefferies的外汇部门董事总经理Brad Bechtel 说。 “有一些获利了结，欧元正在进行一些健康的修正，这带动一些美元买盘，”他说。 欧元下跌，因周五公布的12月欧元区消费者物价指数不及预期。对欧洲央行的货币政策 今年开始逆转的预期推动欧元在最近几周走强。 在欧洲经济复苏普遍增强的同时，欧洲通胀仍然低迷，加之中国和美国经济增长稳健， 助涨了风险胃纳。 总的来说，上周美国经济数据稳健，对美元提供了一些支撑。 “自圣诞节开始的美元抛售有一些过度，美元有所反弹，”Bechtel说。 有太多因素推动美元大幅修正，Bechtel表示，其中包括美联储收紧政策，税改带动美 元资金汇回和美国经济强劲。 英镑兑普遍走弱的欧元攀升，此前英国重组内阁，部分缓减了近几个月拖累英镑表现的 政治不确定性。 加元兑美元 微幅下跌。加拿大央行周一称，加拿大企业对未来销售仍然感到乐观 ，尽管乐观程度从高位有所缓和；有迹象显示，产能压力上升，劳工短缺的问题加剧。 比特币下挫，此前CoinMarketCap网站在计算比特币价格时，剔除了韩国交易所的价格 。 韩国金融监管机构周一稍早表示，正在对六家为机构开设虚拟货币账户的国内银行展开 联合检查。 这也拖累比特币下跌。 比特币在卢森堡Bitstamp交易所下跌6.35%，报15,100.04美元，此前低见13,900美元。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1965 1.2028 -0.52 -0.26 1.1996 美元/日圆 113.08 113.06 +0.02 +0.36 112.67 欧元/日圆 135.33 136.01 -0.50 +0.11 135.18 美元/瑞郎 0.9769 0.9750 +0.19 +0.27 0.9743 英镑/美元 1.3566 1.3568 -0.01 +0.40 1.3512 美元/加元 1.2419 1.2407 +0.10 -1.26 1.2577 美元/离岸人民币 6.4963 6.4802 +0.25 -0.25 6.5125 澳元/美元 0.7840 0.7862 -0.28 +0.50 0.7801 欧元/瑞郎 1.1695 1.1738 -0.37 +0.05 1.1689 欧元/英镑 0.8820 0.8865 -0.51 -0.71 0.8883 新西兰元/美元 0.7174 0.7167 +0.10 +1.24 0.7086 美元/挪威克朗 8.0756 8.0465 +0.36 -1.60 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6665 9.6804 -0.14 -1.85 9.8486 美元/瑞典克朗 8.1982 8.1425 +0.68 -0.04 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8138 9.8073 +0.07 -0.26 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/徐文焰；审校 母红/龚芳)