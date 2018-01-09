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更正-新兴汇市：多数亚币走势低迷，菲律宾披索跌至近三周低点
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#亚洲
January 9, 2018 / 6:02 AM / 2 days ago

更正-新兴汇市：多数亚币走势低迷，菲律宾披索跌至近三周低点

2 分钟阅读

 (更正：因译文有误，内文第二段应为升至“逾一周高位”，而非“逾一个月高点”)
    路透1月9日 - 多数新兴亚币周二走势低迷，涨势受到抑制，因欧元下跌帮助美元兑多
数主要货币上扬。
    
    美元兑一篮子货币周一升至逾一周高位，受欧元下跌支撑，因投资人在欧元数月之久的
升势后持审慎态度。
    
    “我认为这是过去几周走势的小幅逆转，过去几周多数亚币表现非常强劲，而美元下跌
，”瑞穗银行的资深分析师Vishnu Varathan说。
       
    “但目前美元已反弹回来，特别是兑欧元，...我认为在缺乏强力支撑因素之下，亚洲
货币没有强烈的理由继续上冲。”
    
    然亚币不太可能出现完整的修正，因亚股对投资者仍具吸引力。Varathan认为，周二亚
币的迟滞走势是“有度的修正”，而非“惨烈卖盘”。
    
    亚洲股市周二微幅上涨，接近纪录高位，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数<.MIAPJ0000P
US>涨0.2%至590.89点，距2007年11月触及的纪录高位591.50点不远。
    
    菲律宾披索          为跌幅最大的新兴亚币，跌0.2%至近三周低点。  
    
    日圆是本地区按百分比计涨幅最大的货币，此前日本央行在市场操作中削减了长期日本
公债购买规模。
    
    印度卢比        涨0.1%，印尼卢比      略微走强。
    
    台币        持平。台湾财政部周一公布，2017年12月出口金额达295.1亿美元，创历
年单月新高。全年出口较上年增加370.6亿美元，进口亦较上年增加289.4亿美元，均摆脱连
续两年衰退走势。            
    
    马币      跌0.1%，料将录得六个交易日来的首日下跌。今年迄今马币在新兴亚币中表
现最佳，受油价上涨支撑。
    
    油价周二再度触及2015年以来最高，不过一些人警告称，油价升势可能将放缓。
    
    
                                       
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.67    113.08   +0.36   +0.00    112.67
    坡元                   1.3320    1.3321   +0.01   +0.40    1.3373
    台币                   29.520    29.523   +0.01   +1.11    29.848
    韩元                  1066.60   1066.00   -0.06   +0.37   1070.50
    泰铢                    32.21     32.22   +0.03   +1.15     32.58
    菲律宾披索              50.22     50.15   -0.13   -0.57     49.93
    印尼卢比             13415.00  13426.00   +0.08   +1.12  13565.00
    印度卢比                63.45     63.51   +0.09   +0.67     63.87
    马币                   4.0000    3.9950   -0.12   +1.10    4.0440
    人民币                 6.5010    6.4984   -0.04   +0.09    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)

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