更正-新兴汇市：多数亚币走势低迷，菲律宾披索跌至近三周低点

(更正：因译文有误，内文第二段应为升至“逾一周高位”，而非“逾一个月高点”) 路透1月9日 - 多数新兴亚币周二走势低迷，涨势受到抑制，因欧元下跌帮助美元兑多 数主要货币上扬。 美元兑一篮子货币周一升至逾一周高位，受欧元下跌支撑，因投资人在欧元数月之久的 升势后持审慎态度。 “我认为这是过去几周走势的小幅逆转，过去几周多数亚币表现非常强劲，而美元下跌 ，”瑞穗银行的资深分析师Vishnu Varathan说。 “但目前美元已反弹回来，特别是兑欧元，...我认为在缺乏强力支撑因素之下，亚洲 货币没有强烈的理由继续上冲。” 然亚币不太可能出现完整的修正，因亚股对投资者仍具吸引力。Varathan认为，周二亚 币的迟滞走势是“有度的修正”，而非“惨烈卖盘”。 亚洲股市周二微幅上涨，接近纪录高位，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数<.MIAPJ0000P US>涨0.2%至590.89点，距2007年11月触及的纪录高位591.50点不远。 菲律宾披索 为跌幅最大的新兴亚币，跌0.2%至近三周低点。 日圆是本地区按百分比计涨幅最大的货币，此前日本央行在市场操作中削减了长期日本 公债购买规模。 印度卢比 涨0.1%，印尼卢比 略微走强。 台币 持平。台湾财政部周一公布，2017年12月出口金额达295.1亿美元，创历 年单月新高。全年出口较上年增加370.6亿美元，进口亦较上年增加289.4亿美元，均摆脱连 续两年衰退走势。 马币 跌0.1%，料将录得六个交易日来的首日下跌。今年迄今马币在新兴亚币中表 现最佳，受油价上涨支撑。 油价周二再度触及2015年以来最高，不过一些人警告称，油价升势可能将放缓。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.67 113.08 +0.36 +0.00 112.67 坡元 1.3320 1.3321 +0.01 +0.40 1.3373 台币 29.520 29.523 +0.01 +1.11 29.848 韩元 1066.60 1066.00 -0.06 +0.37 1070.50 泰铢 32.21 32.22 +0.03 +1.15 32.58 菲律宾披索 50.22 50.15 -0.13 -0.57 49.93 印尼卢比 13415.00 13426.00 +0.08 +1.12 13565.00 印度卢比 63.45 63.51 +0.09 +0.67 63.87 马币 4.0000 3.9950 -0.12 +1.10 4.0440 人民币 6.5010 6.4984 -0.04 +0.09 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完)