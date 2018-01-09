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更新版 1-台湾货币市场：短率持稳区间，公债还本付息垫高资金水位并使需求降温
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January 9, 2018 / 9:48 AM / a day ago

更新版 1-台湾货币市场：短率持稳区间，公债还本付息垫高资金水位并使需求降温

3 分钟阅读

    * 短率持稳区间
    * 公债还本付息垫高资金水位
    * 短票/RP利率仍持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北1月9日 - 台湾银行间短率周二持稳区间。资金调度人士表示，目前资金情势仍偏松，加以今日
公债还本付息358亿台币不仅垫高资金水位，也让市场资金需求降温，短率依旧徘徊既有区间，后续留意外资
动向对台币资金池的影响。
    
    他们并称，因应银行间下周将陆续与台银兑换新钞，较青睐负数操作，使周一超额准备转为负52亿台币，
而下周银行领现后将放在帐上，静待民众农历年前提领新钞，料下周银行积数回补速度将非常快。
    
    〞今天询了一圈，感觉市场没什么需求。〞一位大型银行资调人员说。 
    
    另位大型银行交易员也称，尽管国库周五将短借600-630亿台币，并将发行五年新债107/1期250亿台币，
但手边资金充裕，届时仍足够照常供给拆款及短票资金，且目前便宜短钱充斥，料周五国库借款及新债交割变
数，不致于影响近期市场资金调度。
     
    
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.536                     29.523    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,914.89                  10,915.75    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.370%               0.174-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.370%               0.290-0.380%
    
         
    **发票量偏少**
    
    短票方面，票券商交易员表示，周初发票量持平偏少，短票利率仍在现有区间内游走，将尽量提高跨月短
票成交比重，以免受到月底资金紧缩变数干扰。
      
    他们指出，由于去年底企业发票多已跨到农历年后，使得短票发行欠缺明显动能，而银行买票意愿仍在，
让短票利率暂难跳脱区间整理格局。
    
    〞今天银行钱很多，很好调钱。〞一票券商交易员说。
        
    今日月内自保短票成交利率主要在0.35-0.38%，上日在0.37-0.38%；跨月短票利率主要在0.37-0.40%，上
日则在0.38-0.41%；至于跨农历年短票则落在0.39-0.43%。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.40%，成交92.53亿台币
；前日加权平均利率0.377%，区间在0.35-0.40%，成交107.47亿亿台币。
    
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.395%，区间在0.37-0.43%，成交金额24.81亿；前日成交加
权平均利率在0.376%，区间在0.31-0.43%，成交金额97.50亿。
    
    台湾央行周二发行889亿台币定存单，发行余额增10亿台币。
    
    本周央行存单到期10,437.5亿台币，本周余日落点分别为周三3,724亿、周四2,902亿及周五3,038.5亿。
    
    拆款中心资料显示，周二银行超额准备189亿台币，累计超额准备255亿台币、加计前期1%的超额准
备1,715亿台币。  
          
            
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，虽然今日交割台北101金融大楼80亿台币公司债及华南金
控120亿台币金融债，但无碍RP市场资金调度，RP利率仍躺在区间低位。
    
    他们也称，今日RP券源持平偏少，成交以到期续作为主，短线RP利率有望维持在区间内窄幅波动，并关注
本周主要债券交割及国库借款对资金情势的影响。 
    
    〞资金都小进小出，很安静。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周余日主要交割因子仍有周三交割和硕80亿台币公司债及周五交割五年公债107-1期250亿台币。
              
    今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0.31%，跨月则在0.
31-0.32%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP月内利率主要
在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要在0.29-0.30%，跨月利率则在0.31-0.33%。(完)   

 (审校 曾祥进)

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