更新版 1-台湾货币市场：短率持稳区间，公债还本付息垫高资金水位并使需求降温

* 短率持稳区间 * 公债还本付息垫高资金水位 * 短票/RP利率仍持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北1月9日 - 台湾银行间短率周二持稳区间。资金调度人士表示，目前资金情势仍偏松，加以今日 公债还本付息358亿台币不仅垫高资金水位，也让市场资金需求降温，短率依旧徘徊既有区间，后续留意外资 动向对台币资金池的影响。 他们并称，因应银行间下周将陆续与台银兑换新钞，较青睐负数操作，使周一超额准备转为负52亿台币， 而下周银行领现后将放在帐上，静待民众农历年前提领新钞，料下周银行积数回补速度将非常快。 〞今天询了一圈，感觉市场没什么需求。〞一位大型银行资调人员说。 另位大型银行交易员也称，尽管国库周五将短借600-630亿台币，并将发行五年新债107/1期250亿台币， 但手边资金充裕，届时仍足够照常供给拆款及短票资金，且目前便宜短钱充斥，料周五国库借款及新债交割变 数，不致于影响近期市场资金调度。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.536 29.523 台湾加权股价指数<.TWII 10,914.89 10,915.75 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.280% 0.174-0.280% --一周拆款利率区间 0.179-0.370% 0.174-0.370% --两周拆款利率区间 0.320-0.370% 0.290-0.380% **发票量偏少** 短票方面，票券商交易员表示，周初发票量持平偏少，短票利率仍在现有区间内游走，将尽量提高跨月短 票成交比重，以免受到月底资金紧缩变数干扰。 他们指出，由于去年底企业发票多已跨到农历年后，使得短票发行欠缺明显动能，而银行买票意愿仍在， 让短票利率暂难跳脱区间整理格局。 〞今天银行钱很多，很好调钱。〞一票券商交易员说。 今日月内自保短票成交利率主要在0.35-0.38%，上日在0.37-0.38%；跨月短票利率主要在0.37-0.40%，上 日则在0.38-0.41%；至于跨农历年短票则落在0.39-0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.40%，成交92.53亿台币 ；前日加权平均利率0.377%，区间在0.35-0.40%，成交107.47亿亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.395%，区间在0.37-0.43%，成交金额24.81亿；前日成交加 权平均利率在0.376%，区间在0.31-0.43%，成交金额97.50亿。 台湾央行周二发行889亿台币定存单，发行余额增10亿台币。 本周央行存单到期10,437.5亿台币，本周余日落点分别为周三3,724亿、周四2,902亿及周五3,038.5亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备189亿台币，累计超额准备255亿台币、加计前期1%的超额准 备1,715亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，虽然今日交割台北101金融大楼80亿台币公司债及华南金 控120亿台币金融债，但无碍RP市场资金调度，RP利率仍躺在区间低位。 他们也称，今日RP券源持平偏少，成交以到期续作为主，短线RP利率有望维持在区间内窄幅波动，并关注 本周主要债券交割及国库借款对资金情势的影响。 〞资金都小进小出，很安静。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要交割因子仍有周三交割和硕80亿台币公司债及周五交割五年公债107-1期250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0.31%，跨月则在0. 31-0.32%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP月内利率主要 在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要在0.29-0.30%，跨月利率则在0.31-0.33%。(完) (审校 曾祥进)