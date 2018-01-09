更新版 1-台湾金融：将增提保险业每月外汇价格变动准备金提存比至万分之五--金管会

(新增金管会官员谈话)

路透台北1月9日 - 台湾金管会周二称，修正保险业每月外汇价格变动准备金提存固定比率由万分之四点二提高至万分之五，同时并提高连续三个月达冲抵下限时之变动提存比率，由60%提高为75%，并至少使准备金余额回复至冲抵下限的二倍提高为三倍。

金管会今日发布新闻稿并表示，修改外汇价格变动准备金冲抵下限计算方式，由前一年底累积余额之20%，修正为“前一年底累积余额”与“自2012年至前一年各年之年底累积余额平均值”孰高者之20%。

“应该会很快(上路)，希望1月提存就可以适用。”金管会保险局副局长蔡丽玲说。

她并称，不会去干预保险业外汇避险操作，并给予保险业因应外汇价格波动的操作弹性。

金管会指出，鉴于2017年初以来，因国际情势及市场等因素影响，使台币持续走升，至去年11月底升值7.03%，寿险业因国外投资占相当比例导致产生汇损，并有多家寿险外汇准备达冲抵下限并持续数月，为强化外汇准备机制，修正外汇价格变动准备金应注意事项。

台币兑美元 2017年全年升值8.14%，造成保险业汇损压力大增。台湾金管会此前公布，寿险业2017年至11月底净汇损1,623亿台币，整体外汇价格变动准备金余额也降至259亿台币。

消息人士此前透露，金管会已与保险业开会研议2018年增提外汇价格变动准备金事宜，与业者达成每月国外投资的外汇价格变动准备金提存比率由万分之四点二提高至万分之五的共识。(完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)