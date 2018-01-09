重温稿-《中国新债预测》1/10年续发国债预测均值3.51%和3.86%，关注资金面变化

* 招标品种：财政部1/10年续发国债

* 期限及招标金额：各为200亿元

* 招标时间: 周三(10日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商、基金)

* 预测区间：3.48%-3.53%；3.83%-3.88%

* 预测均值: 3.51%；3.86%(按各家机构预测值平均)

路透上海1月9日 - 中国财政部周三将招标续发行一和10年两期国债。路透调查显示，与政策性金融债相比，国债走势相对稳定，10年品种定位有望与二级水平接近；一年期则因没有手续费，且临近月中，流动性若趋紧，收益率较二级料难有多少折让。一和10年中标收益率预测均值分别为3.51%和3.86%。

有交易员指出，与元旦前相比，近两日国债势头显好，虽然还不能确定这种趋势的持续性，但若持续，料对明日10年品种形成支撑。

华中一银行交易员表示，从近期国债走势相对平稳判断，明日10年期续发国债收益率有望接近或稍低于二级，至于一年期，受资金面变化影响料更大。

他并称，除没有手续费外，近期短端收益率下行过快，也是抑制一年国债定位进一步走低的因素之一。当然，这还要看明日市场流动性实际变化情况，以及现券表现。

交易员透露，明日两期续发国债的标的券170024和170025券，最新成交在3.52%和3.89%附近。中债国债到期收益率曲线显示，一和10年期最新收益率为3.5336%和3.9110%。

中国央行今日公开市场公告中，对流动性总量的描述，已经从此前的“较高水平”变为“适中水平”。加之本周末将有1,825亿MLF（中期借贷便利）到期，下周一有800亿国库现金定存到期，以及月中缴税因素，银行间市场流动性在现有基础上收紧的预期渐增。

明日两期债中，一年期为财政部2017年第24期记账式附息国债的第二次续发，10年为2017年第25期国债的第二次续发。全部采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

具体招标时间为1月10日上午10:35-11:35。招标当日，之前发行的同期国债上午停止现券交易半天；招标结束至1月11日进行分销；1月15日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次两期续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，均自2017年11月2日开始计息，一年和10年的票面利率分别为3.54%和3.82%。10年期发行手续费为承销面值的0.1%。

标位限定上，一年期投标标位变动幅度为0.01元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；10年期国债投标标位变动幅度为0.08元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为105个、20个和35个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)