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更新版 1-中国汇市：人民币收盘挫跌逾250点，逆周期系数调整料打压升值预期
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January 9, 2018 / 10:29 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币收盘挫跌逾250点，逆周期系数调整料打压升值预期

3 分钟阅读

    * 人民币大跌，因逆周期因子调整
    * 中间价脱离20个月新高
    * 逆周期系数调整料打压升值预期

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期周二接近尾盘时大幅下挫，最终收跌
逾250点，单日跌幅达到0.38%，为去年9月28日以来的最大单日跌幅，主因中国央行建议各
报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”。
    
    交易员表示，目前看美元缺乏持续反弹的驱动因素，因此市场仍普遍认为人民币中期仍
可能有一定的升值空间，但央行建议逆周期因子的系数进行调整可能一定程度打压人民币升
值预期。
    
    受上述消息影响，离岸人民币兑美元即期出现跳跌，并一度扩大跌幅至逾380
点。
    
    “现在的大环境人民币不贬值了，所以做出了这样的调整。”一外资行交易员指出。
        
    交易员指出，现在报价行在进行中间价报价的时候仍是要考虑上日波动情况，而跟人民
币单边贬值行情时期不同的是，现在的报价是更现实反映了上一日波动的情况。
    
    两位消息人士周二向路透透露，中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率
中间价报价模型中的“逆周期系数”，但不是强制性的，具体如何调整、调整多少则由各中
间价报价行自行决定。
    
    中国央行周二在回应路透问询后指出，在人民币对美元汇率中间价报价模型
中，计算“逆周期因子”的“逆周期系数”由各人民币对美元汇率中间价报价行自行设定。
各报价行会根据宏观经济等基本面变化以及外汇市场顺周期程度等，按照其内部报价模型调
整流程决定是否对“逆周期系数”进行调整。
    
    全球汇市方面，日圆周二触及五日高位，此前日本央行削减在市场操作中购买的长期公
债规模，引燃对该央行在今年开始撤回大规模刺激政策的猜测。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：       
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.5207       6.4956      -0.38%
               FXS>                           
   中间价             6.4968       6.4832      -0.21%
 成交额<CNYSPTVOL=C  183.24亿   135.99亿美元      
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     299      日低6.528    日高6.49
                                                 81
   今年以来升贬幅度                              6.58%
 2005年汇改以来升贬                             26.93%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1044                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期             6.532       6.4966             
 一年期NDF<CNY1YNDF   6.6695       6.6305             
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5165
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7879元、5.7804元和8.8277元。
    
   中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12
月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起
每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英
镑参考价。（完）

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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