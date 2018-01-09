更新版 1-中国汇市：人民币收盘挫跌逾250点，逆周期系数调整料打压升值预期

* 人民币大跌，因逆周期因子调整 * 中间价脱离20个月新高 * 逆周期系数调整料打压升值预期 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期周二接近尾盘时大幅下挫，最终收跌 逾250点，单日跌幅达到0.38%，为去年9月28日以来的最大单日跌幅，主因中国央行建议各 报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”。 交易员表示，目前看美元缺乏持续反弹的驱动因素，因此市场仍普遍认为人民币中期仍 可能有一定的升值空间，但央行建议逆周期因子的系数进行调整可能一定程度打压人民币升 值预期。 受上述消息影响，离岸人民币兑美元即期出现跳跌，并一度扩大跌幅至逾380 点。 “现在的大环境人民币不贬值了，所以做出了这样的调整。”一外资行交易员指出。 交易员指出，现在报价行在进行中间价报价的时候仍是要考虑上日波动情况，而跟人民 币单边贬值行情时期不同的是，现在的报价是更现实反映了上一日波动的情况。 两位消息人士周二向路透透露，中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率 中间价报价模型中的“逆周期系数”，但不是强制性的，具体如何调整、调整多少则由各中 间价报价行自行决定。 中国央行周二在回应路透问询后指出，在人民币对美元汇率中间价报价模型 中，计算“逆周期因子”的“逆周期系数”由各人民币对美元汇率中间价报价行自行设定。 各报价行会根据宏观经济等基本面变化以及外汇市场顺周期程度等，按照其内部报价模型调 整流程决定是否对“逆周期系数”进行调整。 全球汇市方面，日圆周二触及五日高位，此前日本央行削减在市场操作中购买的长期公 债规模，引燃对该央行在今年开始撤回大规模刺激政策的猜测。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.5207 6.4956 -0.38% FXS> 中间价 6.4968 6.4832 -0.21% 成交额<CNYSPTVOL=C 183.24亿 135.99亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 299 日低6.528 日高6.49 81 今年以来升贬幅度 6.58% 2005年汇改以来升贬 26.93% 幅度 一年期美元/人民币 1044 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.532 6.4966 一年期NDF<CNY1YNDF 6.6695 6.6305 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5165 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7879元、5.7804元和8.8277元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12 月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起 每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英 镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)