更新版 1-《全球汇市》美元延续反弹势头，日本央行行动提振日圆上涨

* 美元指数触及11日高位 * 日圆触及六日高点，此前日本央行削减长债购买规模 (新增收盘表格) 路透纽约1月9日 - 美元兑一篮子主要货币周二上涨，触及11日峰值，因在上周跌至逾三个月最低后，继 续吸引低吸买家。 美元指数 上涨0.18%，报92.524。美指在1月2日跌至9月20日来最低。 “我认为，在过去四周大部分时间下跌后，进入本周后，美元是时候进入一波小幅度反弹，”Commonweal th Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。 欧元 延续昨日跌势，下滑0.27%至1.1933美元。周四欧元触及近四个月高位1.2089美元。 “围绕欧元的乐观人气有所减退，”Esiner表示。 “尽管数据继续显示2017年底欧元区经济动能十分强劲，但通胀水平仍然低迷，这将最终促使欧洲央行以 非常、非常谨慎的步伐将政策正常化，”他说。 欧元最近几周上升，因预期欧洲央行货币政策在今年转变，但周五出炉的欧元区消费者物价指数弱于预期 ，令欧元走弱。 “欧洲经济状况不断改善支撑欧元，美国通胀偏低的忧虑则令美元前景仍不太稳定，欧元/美元基本面仍 然利多，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示。 美元兑日圆下跌，此前此前日本央行削减了在市场操作中购买长期公债的规模，引发市场臆测，日本央行 将从今年开始撤走大规模刺激政策。 从2016年采取收益率曲线控制政策以来，日本央行偶尔会调整购债操作，日本央行官员称，任何调整都是 为了使公债收益率符合其政策目标，而非向外界传递有关未来政策方向的信号。 日圆 触及六日高点。 英镑兑美元 下滑0.24%，因投资者在英镑近期上涨后锁定获利，尽管对英退欧磋商将会取得正面结 果的预期继续支撑英镑。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1935 1.1965 -0.25 -0.51 1.1996 美元/日圆 112.64 113.08 -0.39 -0.03 112.67 欧元/日圆 134.45 135.33 -0.65 -0.54 135.18 美元/瑞郎 0.9832 0.9769 +0.64 +0.91 0.9743 英镑/美元 1.3539 1.3566 -0.20 +0.20 1.3512 美元/加元 1.2462 1.2419 +0.35 -0.91 1.2577 美元/离岸人民币 6.5340 6.4963 +0.58 +0.33 6.5125 澳元/美元 0.7823 0.7840 -0.22 +0.28 0.7801 欧元/瑞郎 1.1736 1.1695 +0.35 +0.40 1.1689 欧元/英镑 0.8813 0.8820 -0.08 -0.79 0.8883 新西兰元/美元 0.7159 0.7174 -0.21 +1.03 0.7086 美元/挪威克朗 8.1002 8.0756 +0.30 -1.30 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6681 9.6665 +0.02 -1.83 9.8486 美元/瑞典克朗 8.2286 8.1982 +0.37 +0.33 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8248 9.8138 +0.11 -0.15 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)