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更新版 1-《全球汇市》美元延续反弹势头，日本央行行动提振日圆上涨
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January 9, 2018 / 10:20 PM / 更新于 20 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元延续反弹势头，日本央行行动提振日圆上涨

3 分钟阅读

    * 美元指数触及11日高位
    * 日圆触及六日高点，此前日本央行削减长债购买规模

 (新增收盘表格)
    路透纽约1月9日 - 美元兑一篮子主要货币周二上涨，触及11日峰值，因在上周跌至逾三个月最低后，继
续吸引低吸买家。
    
    美元指数      上涨0.18%，报92.524。美指在1月2日跌至9月20日来最低。  
    
    “我认为，在过去四周大部分时间下跌后，进入本周后，美元是时候进入一波小幅度反弹，”Commonweal
th Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。
    欧元      延续昨日跌势，下滑0.27%至1.1933美元。周四欧元触及近四个月高位1.2089美元。

    “围绕欧元的乐观人气有所减退，”Esiner表示。
    
    “尽管数据继续显示2017年底欧元区经济动能十分强劲，但通胀水平仍然低迷，这将最终促使欧洲央行以
非常、非常谨慎的步伐将政策正常化，”他说。
    
    欧元最近几周上升，因预期欧洲央行货币政策在今年转变，但周五出炉的欧元区消费者物价指数弱于预期
，令欧元走弱。

    “欧洲经济状况不断改善支撑欧元，美国通胀偏低的忧虑则令美元前景仍不太稳定，欧元/美元基本面仍
然利多，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示。
    
    美元兑日圆下跌，此前此前日本央行削减了在市场操作中购买长期公债的规模，引发市场臆测，日本央行
将从今年开始撤走大规模刺激政策。
        
    从2016年采取收益率曲线控制政策以来，日本央行偶尔会调整购债操作，日本央行官员称，任何调整都是
为了使公债收益率符合其政策目标，而非向外界传递有关未来政策方向的信号。            
    
    日圆      触及六日高点。
    
    英镑兑美元      下滑0.24%，因投资者在英镑近期上涨后锁定获利，尽管对英退欧磋商将会取得正面结
果的预期继续支撑英镑。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1935   1.1965   -0.25   -0.51   1.1996
    美元/日圆                   112.64   113.08   -0.39   -0.03   112.67
    欧元/日圆                   134.45   135.33   -0.65   -0.54   135.18
    美元/瑞郎                   0.9832   0.9769   +0.64   +0.91   0.9743
    英镑/美元                   1.3539   1.3566   -0.20   +0.20   1.3512
    美元/加元                   1.2462   1.2419   +0.35   -0.91   1.2577
    美元/离岸人民币             6.5340   6.4963   +0.58   +0.33   6.5125
    澳元/美元                   0.7823   0.7840   -0.22   +0.28   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1736   1.1695   +0.35   +0.40   1.1689
    欧元/英镑                   0.8813   0.8820   -0.08   -0.79   0.8883
    新西兰元/美元               0.7159   0.7174   -0.21   +1.03   0.7086
    美元/挪威克朗               8.1002   8.0756   +0.30   -1.30   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6681   9.6665   +0.02   -1.83   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.2286   8.1982   +0.37   +0.33   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8248   9.8138   +0.11   -0.15   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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