FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-台湾经济：立院通过劳基法修正案，立委劳团抗议过程风波不断
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
独家：加拿大日益确信特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息
深度分析
独家：加拿大日益确信特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息
韩国主要加密货币交易所遭警方和税务部门突击检查--消息
国际财经
韩国主要加密货币交易所遭警方和税务部门突击检查--消息
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 10, 2018 / 3:09 AM / a day ago

更新版 1-台湾经济：立院通过劳基法修正案，立委劳团抗议过程风波不断

1 分钟阅读

(新增细节)

路透台北1月10日 - 台湾立法院周三上午三读通过劳动基准法修正案，行政院虽强调维护劳工权益的决心不改变，但修法过程包括劳团抗议风波不断。

立法院近日审议劳动基准法修正案再度引发抗议声浪。日前第三大党--时代力量党多立法委员在总统府前静坐过夜以抗议修法；至于劳工团体日前也在台北车站卧轨抗议此次的修法。目前，部分劳团成员仍在立法院外抗议，仍未散去。

行政院长赖清德接受访问时表示，〞(行政院提出的)四个弹性是要促成劳资合作，劳资双方应该是鱼帮水、水帮鱼，政府不会在劳资任一方做取舍。〞

他表示，针对不同政党的主张和劳团诉求，行政院会检讨，但保障劳工权益决心不会改。

〞弹性的劳动市场是必要的。〞赖清德强调。

行政院发言人徐国勇表示，本次劳基法修正草案行政院以〞四不变〞维持劳工权益，也以〞四弹性〞赋予企业经营和劳工工作安排的弹性，比如松绑〞做七日休一日〞的条件，或让特休假能递延一年实施等等调整。

〞劳动基准法〞新制原本于2016年12月21日立法院修正通过，因排班、加班、例休等规定部分滞碍难行，引发民怨，劳工和企业不满节节升高，因此赖清德去年9月上任行政院长后，立即表明将二度修改劳基法。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below