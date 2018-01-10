更新版 1-台湾经济：立院通过劳基法修正案，立委劳团抗议过程风波不断

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路透台北1月10日 - 台湾立法院周三上午三读通过劳动基准法修正案，行政院虽强调维护劳工权益的决心不改变，但修法过程包括劳团抗议风波不断。

立法院近日审议劳动基准法修正案再度引发抗议声浪。日前第三大党--时代力量党多立法委员在总统府前静坐过夜以抗议修法；至于劳工团体日前也在台北车站卧轨抗议此次的修法。目前，部分劳团成员仍在立法院外抗议，仍未散去。

行政院长赖清德接受访问时表示，〞(行政院提出的)四个弹性是要促成劳资合作，劳资双方应该是鱼帮水、水帮鱼，政府不会在劳资任一方做取舍。〞

他表示，针对不同政党的主张和劳团诉求，行政院会检讨，但保障劳工权益决心不会改。

〞弹性的劳动市场是必要的。〞赖清德强调。

行政院发言人徐国勇表示，本次劳基法修正草案行政院以〞四不变〞维持劳工权益，也以〞四弹性〞赋予企业经营和劳工工作安排的弹性，比如松绑〞做七日休一日〞的条件，或让特休假能递延一年实施等等调整。

〞劳动基准法〞新制原本于2016年12月21日立法院修正通过，因排班、加班、例休等规定部分滞碍难行，引发民怨，劳工和企业不满节节升高，因此赖清德去年9月上任行政院长后，立即表明将二度修改劳基法。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)