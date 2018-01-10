更新版 1-台湾货币市场：短率续持稳在既有区间，银行间短钱充裕急待去化

* 短率大致持平 * 银行短钱充裕待去化 * 短票/RP利率持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北1月10日 - 台湾银行间短率周三大致持平。资金调度人士表示，上日逾350亿台币的公债还本付 息入帐后，暂停泊帐上以便支应周五国库借款及公债交割，造成近日银行间短钱充裕尚待去化，令短率续稳在 既有区间不变。 他们并称，目前市场资金需求疲软，让银行间短钱欠缺去路，静待周五国库短借逾600亿台币及五年新债 发行250亿台币，成银行间资金去化管道，并仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金。 〞市场没什么需求，看看明天有没有人先拆跨月。〞一位大型银行资调人员说。 另位民营银行交易员也称，因明起与票券商承作三周拆款即可跨月，初估利率将开在0.39-0.40%，略低于 上月的0.42%跨月利率，跨农历年拆款利率则在0.41-0.42%。 台湾央行周三傍晚预告，本周五(12日)将发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%不变。 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.601 29.536 台湾加权股价指数<.TWI 10,831.09 10,914.89 I> 隔夜银行间拆款加权平 0.182% 0.180% 均利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.181-0.370% 0.179-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.370% 0.320-0.370% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员表示，周五发票量才会例行性增温，近日票量依旧不足以因应银行买票需求，使 短票利率持续徘徊现有区间。 一位大型票券商交易员提到，目前自保短票成交以跨月天期为主，至于月内资金调度则尽量以拆款为主， 与银行承作一周利率落在0.35-0.37%。 〞银行还是一堆钱要去化。〞一票券商交易员说。 今日月内自保短票成交利率主要在0.36-0.38%，跨月短票利率主要在0.37-0.40%，皆大致同于上日；至于 跨农历年短票则落在0.42-0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.34-0.40%，成交69.29亿台币 ；前日加权平均利率0.375%，区间在0.35-0.40%，成交92.53亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.401%，区间在0.37-0.43%，成交金额32.04亿台币；前日成 交加权平均利率在0.395%，区间在0.37-0.43%，成交金额24.81亿。 台湾央行周三发行3,718亿台币定存单，发行余额减6亿台币；周四存单到期2,902亿，周五则为3,038.5亿 。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备229亿台币，累计超额准备575亿台币、加计前期1%的超额准 备2,035亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，现在资金情势稳中偏松，今日交割和硕80亿台币公司债并 不影响资金调度，RP利率续持在现有区间内，后续关注周五交割五年新债107-1期250亿台币，其中证券商得标 比重高逾45%。 他们也称，今日投信、银行及保险端资金普遍宽裕，带动RP利率维持在低档区间，至于各交易商周五交割 五年新券确切金额则尚未底定，因为在周四该券最后交易日前仍有变数。 〞市场还是偏多钱，但没到很滥的感觉。〞一大型证券商交易员说。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年公债107/1期A07101=TWO得标利率在0.688%。得标比重方面， 银行业得标比重44.4%、证券业45.2%、票券业10.4%。 今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0.31%，跨月则在0. 31-0.32%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP月内利率主要 在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要在0.29-0.30%，跨月利率则在0.31-0.33%。(完) (审校 林高丽)