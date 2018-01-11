修正-中国期货：2018年大宗商品机会仍赖经济复苏、供需缺口和产品涨价--报告

(修正公司全称为“中国国际期货股份有限公司”)

路透北京1月10日 - 中国国际期货股份有限公司周三发布报告称，2018年大宗商品的投资机会仍依赖经济温和复苏、供需缺口和产品涨价；货币政策稳健中性，全年稳中偏紧。2018年建议资产配置排序依次为股票、大宗、货币、债券。

报告分析称，供需矛盾的缓解有助于全球石油的去库存，推动油市的再平衡进程，使得2018年油价的年度重心上移。在明年全球经济平稳向好和油价预期上涨的情况下，油化工品的价格重心向上抬升是大概率事件，沥青，PTA等品种的价格重心将会得到抬升，而非油化工品因基本面主导而呈现宽幅震荡的概率较大。

报告并认为，阶段性矛盾突出，环保限产、控制新增产能、去杠杆等对于产量的阶段性抑制，淡季不淡的钢材刚性需求，若叠加经济的稳定、向好，增加住房供给拉动钢材需求、基建投资持稳，制造业稳中向好，建材整体需求表现旺盛，支撑钢铁价格。

2018年有色板块大部分金属走势向好，其中铜铝锌镍锡这5个品种的基本面均利好价格走高，不过仍需要关注各个金属品种有可能会遇到的风险。2018年农产品板块品种强弱度依次是玉米、豆类、棉花、白糖。 “棉花产不足需的局面仍将维持，价格震荡偏强，大豆震荡区间1,050-950美分/蒲式耳。玉米受去库存加速的提振，价格底部将逐渐抬升。”报告称。

对于其他板块的投资机会和逻辑，报告指出，股票的投资主线为大盘龙头仍有空间，但估值顶部会制约涨幅；业绩为支撑的中盘股机会凸显。而2018年的一级市场仍然会将IPO作为常态化市场行为，一级半和可转债市场会成为证券市场的新着力点。

在衍生品方面，2018年三大股指仍有望延续慢牛格局，预计行情分化仍旧明显。操作上，股指建议首选配合股票的alpha策略，对冲系统性风险的同时获取超额收益。期权建议做多波动率，即卖近买远，博取市场超额预期收益。（完）

欲览详情，请点选中国国际期货股份有限公司网站： here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)