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重温稿-《中国新债预测》国开行五年和七年增发债收益率均值为4.88%和5.00%
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January 10, 2018 / 11:30 PM / 更新于 11 hours ago

重温稿-《中国新债预测》国开行五年和七年增发债收益率均值为4.88%和5.00%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行5/7年增发债
    * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿
    * 受访人数：9位(银行、券商)
    * 预测区间：4.80%-4.95%；4.95%-5.03%
    * 预测均值：4.88%；5.00%

    路透上海1月10日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发五年和七年两期债。
路透调查显示，受隔夜美债冲高及资金收敛等因素影响，现券二级疲态加剧，午后10年国开
债活跃券收益率再站上5%高位，明日若弱势不改，料新债需求将受压制，两期债收益率预测
均值为4.88%和5.00%。
    
    “二级都这样了，心里有点虚啊，国开结果估计要高吧。”上海一银行交易员表示，不
过五年期考虑返费差不多要7个bp(基点),七年差不多要4个bp，就看明日二级能不能回调一
点。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，五和七年期最新
收益率为4.8804%和4.9981%。明日增发两期标的券170212               和170208CN1702
08=CFXM最新报价分别为4.9479%/4.9150%和5.10%/4.98%，二级分别成交在 4.925%和5.03%
。              
     
    业内人士周三透露，农发行下午招标的一年和10年期增发债，中标收益率为4.2082%和5
.0478%，同时招标的七年期新发债中标利率为4.98%；一、七和10年品种投标倍数依次为2.9
5倍、4.66倍和3.71倍。            
    
    财政部上午招标续发行的一和10年期国债，加权中标收益率为3.4972%和3.8499%，均稍
低于此前3.51%和3.86%的预测均值；两期债对应投标倍数为2.67倍和2.82倍。            
    
    周二10年期美债收益率大涨7个bp至2.55%附近，触及10个月高位。此前日本央行称，将
减少公债购买规模，美国企业债发行也打击市场。            
 
                    
    明日两期债为国开行2017年第12期               和第八期               的增发债
，票面利率为4.44%和4.30%。 
    
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第12/8期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          5年：80亿；7年：50亿     
    期限/计息方式     5/7年固息
    招标时间          1月11日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            1月15日
    起息日            1年：2017/11/9；3年：2017/8/21
    分销期            1月12日-1月15日                      
    上市日            1月17日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            均为0.10%
    ---------------------------------------------------(完)


 (发稿 吴芳；审校 曾祥进)

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