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更新版 1-中国汇市：人民币收盘续升，中国否认暂缓增持美债消息助力美指反弹
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#亚洲
January 11, 2018 / 9:11 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币收盘续升，中国否认暂缓增持美债消息助力美指反弹

2 分钟阅读

    * 人民币收升随中间价上行，但询价模式成交量继续萎缩
    * 客盘转为结汇，出现了人民币与美指同涨的走势
    * 中国否认暂停增持美债助力美指反弹
    * 美指偏弱走势料难改，人民币仍有反弹空间

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海1月11日 - 中国人民币兑美元即期周四收盘续升，随中间价上行，但询价模式成交量
继续萎缩。交易员指出，逆周期系数微调影响基本消化，而中国否认考虑减缓或暂停增持美债的消息继续提振
美指，但客盘转为结汇，出现了人民币与美指同涨的走势。
    
    他们并表示，近期人民币大幅波动的时候，美元也会因此受到影响，同时中国的举动也会影响国际市场，
但短期判断美指偏弱走势料难改，人民币仍有反弹空间。由于大行将很多交易转到撮合模式下，询价模式的双
边点差有所拉大，预计这种状况将越来越明显。
    
    “今天下午比较奇怪的，购汇买盘都不见了，走势和美指分叉开来，比较少见的。”一中资行交易员称。

    另一中资行交易员称，逆周期的影响基本消化，随着市场弹性上升，预期人民币走势的难度和预测美指走
向的难度差不多。
    
    政府消息人士周四对路透称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可
能是一条假消息。

    全球汇市方面，美元兑日圆周四微涨，此前中国外汇管理机构的言论平息了中国可能将减少购买美国公债
的忧虑。在中国外汇管理机构发表上述言论后，美元和美国公债获得部分买盘的支撑。
 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：
 在岸市场人民币兑美元                 今日          上日          升贬
          即期成交价格               6.5088        6.5179        0.14%
                中间价               6.5147        6.5207        0.09%
          成交额                  136.12亿美元  159.03亿美元        
              日内波动幅度(pips)      144        日低6.5189    日高6.5045
                今年以来升贬幅度                                    0.05%
          2005年汇改以来升贬幅度                                   27.16%
           一年期美元/人民币掉期          1025                           
                                                               
                                                                    
 离岸人民币市场                       今日          上日                 
                CNH即期              6.5159        6.5238                
         一年期NDF                   6.649         6.6565                
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5057元；人民币兑欧元
EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7655元、5.820
6元和8.7734元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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