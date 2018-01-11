更新版 1-中国汇市：人民币收盘续升，中国否认暂缓增持美债消息助力美指反弹

* 人民币收升随中间价上行，但询价模式成交量继续萎缩 * 客盘转为结汇，出现了人民币与美指同涨的走势 * 中国否认暂停增持美债助力美指反弹 * 美指偏弱走势料难改，人民币仍有反弹空间 (新增评论和收盘报价) 路透上海1月11日 - 中国人民币兑美元即期周四收盘续升，随中间价上行，但询价模式成交量 继续萎缩。交易员指出，逆周期系数微调影响基本消化，而中国否认考虑减缓或暂停增持美债的消息继续提振 美指，但客盘转为结汇，出现了人民币与美指同涨的走势。 他们并表示，近期人民币大幅波动的时候，美元也会因此受到影响，同时中国的举动也会影响国际市场， 但短期判断美指偏弱走势料难改，人民币仍有反弹空间。由于大行将很多交易转到撮合模式下，询价模式的双 边点差有所拉大，预计这种状况将越来越明显。 “今天下午比较奇怪的，购汇买盘都不见了，走势和美指分叉开来，比较少见的。”一中资行交易员称。 另一中资行交易员称，逆周期的影响基本消化，随着市场弹性上升，预期人民币走势的难度和预测美指走 向的难度差不多。 政府消息人士周四对路透称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可 能是一条假消息。 全球汇市方面，美元兑日圆周四微涨，此前中国外汇管理机构的言论平息了中国可能将减少购买美国公债 的忧虑。在中国外汇管理机构发表上述言论后，美元和美国公债获得部分买盘的支撑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5088 6.5179 0.14% 中间价 6.5147 6.5207 0.09% 成交额 136.12亿美元 159.03亿美元 日内波动幅度(pips) 144 日低6.5189 日高6.5045 今年以来升贬幅度 0.05% 2005年汇改以来升贬幅度 27.16% 一年期美元/人民币掉期 1025 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.5159 6.5238 一年期NDF 6.649 6.6565 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5057元；人民币兑欧元 EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7655元、5.820 6元和8.7734元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)