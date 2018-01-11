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更新版 1-《全球汇市》欧元急升，因欧洲央行称可能很快重新考虑政策沟通立场
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January 11, 2018 / 10:52 PM / 更新于 18 hours ago

更新版 1-《全球汇市》欧元急升，因欧洲央行称可能很快重新考虑政策沟通立场

3 分钟阅读

    * 在欧洲央行发布会议记录后，欧元上涨
    * 美元指数下跌，此前美国生产者物价指数下跌
    * 比特币下滑，因韩国计划禁止加密货币交易

 (新增收盘表格)
    路透纽约1月11日 - 欧元兑美元周四上涨，此前欧洲央行称可能在2018年初重新考虑政
策沟通立场，促使市场臆测，决策者正准备缩减其大规模的货币刺激计划。
        
    欧洲央行12月会议记录显示，欧元区经济成长速度为十年来最快，欧洲央行应逐渐调整
货币立场，以免推迟行动给经济带来更大冲击，且应考虑对政策指引进行更广泛的调整，降
低对购债的关注，增加对利率的关注。
     
    “毋庸置疑，会议记录偏鹰派，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部
门董事Karl Schamotta说。
    
    “这早在市场的预期之中，不过，会议记录对央行在撤出非常规政策时，将如何管理前
瞻指引的过程提供了更多详情。”
    
    “有很多在场外观望的资金都在等待这一信号。”
    
    欧元兑美元      上涨0.77%，报1.2037美元，势将创下约两个月来最大单日百分比涨
幅。
    
    “鉴于经济复苏的步伐和量化宽松政策实施的时间，这不应该是个大意外，不过，会议
记录还是给欧元多头提供了对欧元前景更加充满信心的理由，”ETX Capital分析师Neil Wi
lson在报告中表示。
        
    美元指数      下跌0.5%，报91.869，此前降至近一周低点91.787。
    
    美元延续跌势，此前数据显示美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本
下降。            
        
    生产者层面的通货膨胀疲弱，令投资者可能更担忧抑制通胀的因素可能持续更长的时间
，导致美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年加息更加谨慎。
        
    美联储偏重的通胀指标--扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数自2012年5月一
直低于美联储的目标。
    
    加元兑美元      反弹，此前触及近两周低位，因投资者评估加拿大央行下周加息的机
率，且担忧美国可能退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
    
    比特币          在Bitstamp交易平台急挫11.5%，报13,185美元，此前韩国政府表示
，计划禁止加密货币交易。            
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2031   1.1945   +0.72   +0.29   1.1996
    美元/日圆                   111.24   111.42   -0.16   -1.27   112.67
    欧元/日圆                   133.86   133.14   +0.54   -0.98   135.18
    美元/瑞郎                   0.9757   0.9781   -0.25   +0.14   0.9743
    英镑/美元                   1.3536   1.3505   +0.23   +0.18   1.3512
    美元/加元                   1.2517   1.2545   -0.22   -0.48   1.2577
    美元/离岸人民币             6.4899   6.5224   -0.50   -0.35   6.5125
    澳元/美元                   0.7890   0.7842   +0.61   +1.14   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1739   1.1688   +0.44   +0.43   1.1689
    欧元/英镑                   0.8885   0.8847   +0.43   +0.02   0.8883
    新西兰元/美元               0.7259   0.7196   +0.88   +2.44   0.7086
    美元/挪威克朗               8.0131   8.0707   -0.71   -2.36   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6405   9.6448   -0.04   -2.11   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.1309   8.1994   -0.84   -0.86   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.7826   9.7989   -0.17   -0.57   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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