更新版 1-《全球汇市》欧元急升，因欧洲央行称可能很快重新考虑政策沟通立场

* 在欧洲央行发布会议记录后，欧元上涨 * 美元指数下跌，此前美国生产者物价指数下跌 * 比特币下滑，因韩国计划禁止加密货币交易 (新增收盘表格) 路透纽约1月11日 - 欧元兑美元周四上涨，此前欧洲央行称可能在2018年初重新考虑政 策沟通立场，促使市场臆测，决策者正准备缩减其大规模的货币刺激计划。 欧洲央行12月会议记录显示，欧元区经济成长速度为十年来最快，欧洲央行应逐渐调整 货币立场，以免推迟行动给经济带来更大冲击，且应考虑对政策指引进行更广泛的调整，降 低对购债的关注，增加对利率的关注。 “毋庸置疑，会议记录偏鹰派，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部 门董事Karl Schamotta说。 “这早在市场的预期之中，不过，会议记录对央行在撤出非常规政策时，将如何管理前 瞻指引的过程提供了更多详情。” “有很多在场外观望的资金都在等待这一信号。” 欧元兑美元 上涨0.77%，报1.2037美元，势将创下约两个月来最大单日百分比涨 幅。 “鉴于经济复苏的步伐和量化宽松政策实施的时间，这不应该是个大意外，不过，会议 记录还是给欧元多头提供了对欧元前景更加充满信心的理由，”ETX Capital分析师Neil Wi lson在报告中表示。 美元指数 下跌0.5%，报91.869，此前降至近一周低点91.787。 美元延续跌势，此前数据显示美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本 下降。 生产者层面的通货膨胀疲弱，令投资者可能更担忧抑制通胀的因素可能持续更长的时间 ，导致美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年加息更加谨慎。 美联储偏重的通胀指标--扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数自2012年5月一 直低于美联储的目标。 加元兑美元 反弹，此前触及近两周低位，因投资者评估加拿大央行下周加息的机 率，且担忧美国可能退出北美自由贸易协定(NAFTA)。 比特币 在Bitstamp交易平台急挫11.5%，报13,185美元，此前韩国政府表示 ，计划禁止加密货币交易。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2031 1.1945 +0.72 +0.29 1.1996 美元/日圆 111.24 111.42 -0.16 -1.27 112.67 欧元/日圆 133.86 133.14 +0.54 -0.98 135.18 美元/瑞郎 0.9757 0.9781 -0.25 +0.14 0.9743 英镑/美元 1.3536 1.3505 +0.23 +0.18 1.3512 美元/加元 1.2517 1.2545 -0.22 -0.48 1.2577 美元/离岸人民币 6.4899 6.5224 -0.50 -0.35 6.5125 澳元/美元 0.7890 0.7842 +0.61 +1.14 0.7801 欧元/瑞郎 1.1739 1.1688 +0.44 +0.43 1.1689 欧元/英镑 0.8885 0.8847 +0.43 +0.02 0.8883 新西兰元/美元 0.7259 0.7196 +0.88 +2.44 0.7086 美元/挪威克朗 8.0131 8.0707 -0.71 -2.36 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6405 9.6448 -0.04 -2.11 9.8486 美元/瑞典克朗 8.1309 8.1994 -0.84 -0.86 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.7826 9.7989 -0.17 -0.57 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)