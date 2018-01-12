重发-中国金属：12月未锻轧铜及铜材进口下降，临近年末需求微降

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路透北京1月12日 - 中国12月未锻轧铜及铜材进口较前月下降4.3%，但仍是2017年月度表现第二高，因国内冬季限产令进口需求保持旺盛。

中国海关总署周五公布的数据显示，12月进口未锻轧铜及铜材45万吨。该数字低于11月份的47万吨，较2016年12月低8.2%。

海关总署称，2017全年进口量469万吨，较上年低5.1%，为2013年以来最低年度规模。

今年冬天工厂限产已经影响到中国一些最大的铜冶炼厂。

“铜陵有色和江西铜业宣布，他们12月将减少冶炼生产，”Argonaut Securities分析师刘晓慧表示。

“生产下降了，但进口没有回升，所以我认为这反映出年底的需求并不那么强劲，特别是电力行业，而且冬季期间许多建设活动已经停止。”

海关称，上个月的铜精矿进口量为165万吨。 这比11月的178万吨纪录高点下降了7.3%，但较上年同期持平，也是2017年的第二高水平。

全年铜精矿进口量为1,735万吨，同比增长2.3%，创历史新高。

此外，12月未锻轧铝及铝材出口连续第二个月增加，较11月增15.8%至44万吨，较上年同期增12.8%。

经过连续四个月的下滑和11月的反弹后，现在铝出口量恢复至7月份的水平。

英国商品研究所(CRU)驻北京分析师王倩表示，美国决定对中国铝合金板材进行调查，可能在2月份征收反倾销税，或将促使美国买家在此之前备货。

但她补充说，本月晚些时候的贸易数据终值公布前，这一点仍无法明确。

“美国调查中国铝箔时就出现过类似情况，”王倩表示。她还指出，上个月上海期铝下跌给中国生产商带来套利机会。

中国海关称，2017年全年铝出口量为479万吨，较2016年增加4.4%，高于2015年创下的原纪录高位476万吨。(完)