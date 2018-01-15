重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月8日-12日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：2017年预计增长6.9%左右，进出口扭转连续两年下降局面--总理

中国国务院总理李克强称，2017年国内经济延续稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，全年国内生产总值（GDP）预计增长6.9%左右，大城市城镇调查失业率创多年来的最低，进出口扭转了连续两年下降的局面，财政收入、居民收入和企业效益明显好转。

--中国数据：2017年外贸由负转正恢复两位数增长，高基数下今年增速料放缓

中国去年12月进口同比增速大幅回落，但全年仍实现15.9%的增长，出口增速亦接近8%，全年外贸实现两位数恢复性增长，扭转此前连续两年的下降局面，对经济的正贡献明显。分析人士预计今年外贸将延续向好之势，但因国际经贸领域不确定性和高基数因素等，增速将明显放缓。

--中国贸易：今年外贸料难以维持双位数增长，因不确定因素等仍较多--海关

中国海关总署新闻发言人黄颂平称，2017年世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，推动全年中国外贸进出口持续增长，保持回稳向好。但国际经贸领域仍存在不确定、不稳定因素，2018年中国外贸料难以维持双位数增长。

--中国数据：去年CPI温和收尾，2018年通胀风险略升但无碍货币政策中性

中国去年通胀温和收尾，远低于政府设定的3%目标水平。展望2018年，在低基数和猪肉等食品价格企稳回升影响下，通胀中枢料将上移，全年CPI涨幅可能略高于2%；PPI受制于高基数预计涨幅也有限。因此虽然今年物价上升风险高于去年但通胀总体仍属温和，不会对货币政策构成影响。

--中国经济：调整自贸区行政法规，允许外商独资形式从事加油站经营--国务院

中国国务院日前发文称，在自由贸易试验区暂时调整《中华人民共和国船舶登记条例》等11部行政法规，允许外商以独资形式从事加油站建设、经营，由国务院商务主管部门制定相关管理办法；取消外商投资城市轨道交通项目设备国产化比例须达到70%以上的限制。

--中国房地产：南京微调楼市调控政策，高层次人才购房不受户籍限制

中国一些城市正在针对性调整其楼市调控政策。南京市政府发布最新通知称，高层次人才在南京买首套房不再受户籍限制，且公积金最多可贷120万元人民币，高校毕业生租房补贴年限可延长至五年。

--中国经济：地方政府债务安全和风险控制状况远优于西方国家--专家

中国财政科学研究院研究员陈龙撰文认为，中国地方政府债务风险总体可控；而从债务成因分析，中国地方政府债务安全和风险控制状况远优于西方国家。

--中国经济：多数国企平均杠杆率今年有望进一步下降--穆迪

国际评级机构穆迪发布最新报告称，在53家受评中国国有企业中，大部分国企的杠杆率2018 年继续逐步下降，主要原因是国企EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）持续增长以及债务增速的放缓。

--亚洲经济：推动澜湄合作迈向成长期，加强水利设施建设等产能合作--李克强

中国总理李克强表示，推动澜湄合作从培育期顺利迈向成长期，要加强水利设施建设等产能合作，中方支持企业按照可持续发展理念，在湄公河国家参与建设一批水电站、水库、灌溉、饮水工程，实现合作共赢；铁路、公路、港口、机场、通信等领域的产能合作也有广阔前景。

--中美贸易：中国密切关注美对华301调查，将坚决维护中方合法权益--商务部

中国商务部新闻发言人高峰表示，2018年中美贸易摩擦存在不确定因素，应通过对话和协商有效管控分歧，按照国际规则妥善解决，中方坚决反对任何形式的贸易投资保护主义；正密切关注美国对华301调查的情况，将采取所有必要措施，坚决维护中方的合法权益。

--全球贸易：法国总统马克龙吁中国和欧盟避免落入保护主义陷阱

法国总统马克龙提出向中资开放法国投资，以换取法国业者能够扩大进入中国市场，他并警告称现有的贸易失衡将导致保护主义。

【金融】

--中国金融：中国考虑减缓或暂停增持美债的消息可能是假消息--政府消息人士

政府消息人士对路透称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。“与其它投资一样，外汇储备对美国国债的投资是市场行为，根据市场状况和投资需要进行专业化管理。”消息人士称。

--中国证券：监管层叫停新增集合资管计划投向委托贷款资产或信贷资产--消息

据两位了解情况的消息人士透露，中国监管层已对投向委托贷款资产或信贷资产的集合资产管理计划全面叫停，中国证券投资基金业协会从即日起，停止对投向委托贷款资产或信贷资产的集合资产管理计划进行备案，定向投向委托贷款的资产或信贷资产需向上穿透符合银监会的委贷新规，按照新老划断原则，已存续的业务自然到期不得展期和新增。

--《焦点》2017年熊猫债发行量锐减近四成，但今年有望小幅回升

去年熊猫债券在中国的销售锐减近四成，因北京收紧资金转移规定，且市场借款成本升高，均削弱了其吸引力，但有一些迹象显示2018年销售或将小幅回升。根据摩根大通的数据，去年熊猫债发行量从2016年的1,160亿元人民币降至710亿元人民币。2016年的发行量则是2015年的近九倍。

--《焦点》中国股票基金名列2017年新兴市场赢家榜首--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，借助中国A股被纳入MSCI明晟部分指数的利好因素，2017年中国股票基金打败了其他新兴市场同业，而拉美债券则帮助成就了表现最好的新兴债券基金。

--中国金融：2018年延续强监管态势，深化整治影子银行等八领域--报载

中国国内媒体--21世纪经济报道报导称，强监管态势将在2018年得到延续；银监会将进一步深化整治银行业市场乱象，重点围绕公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险、不当关联交易进行利益输送等八个方面开展整治工作。

--中国金融：今年首批五家地方资产管理公司获批，安徽等省系第二家--消息

中国地方坏账银行继续扩容。两位消息人士透露，银监会近日批复今年首批五家地方资产管理公司(AMC)，包括贵州、辽宁、黑龙江、甘肃和安徽五省。其中除贵州外，其他四省均为第二家获批的地方AMC。

--中国保险：保监会就保单贴现业务办法征求意见，投资人仅限使用自有资金

中国保监会发布人身险保单贴现业务试点管理办法征求意见稿，称开展保单贴现业务试点期间，保单投资人仅限于使用自有资金开展业务，其中，机构投资人自有资金以净资产为限。

--中国金融：银监会出台商业银行股权管理办法，主要股东需遵循“两参或一控”

中国银监会发布商业银行股权管理暂行办法称，同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过两家，或控股商业银行的数量不得超过一家。

--中国金融：银监会发布委托贷款管理办法，资金不得用于股权投资或增资扩股

中国银监会发布商业银行委托贷款管理办法，明确委托贷款资金不得作为注册资本金、注册验资，不得用于股本权益性投资或增资扩股等；不得用于生产、经营或投资国家禁止的领域和用途，不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资。

--《焦点》全球不良债权基金再战中国，着眼2,560亿美元不良贷款市场

经过10年的沉寂，全球不良债权投资行业的大腕目前正积极扩大在中国的交易，看好中国将切实发展不良资产市场，以处置中国官方数字高达2,560亿美元的不良贷款(NPL)。随着中国银行业者核销呆帐飙升，以及迹象显示中国商业坏帐市场将深化，黑石集团和贝恩投资信贷(Bain Capital Credit)等集团在最近几个月纷纷展开第一波投资。 【固定收益】

--《分析》中国央行本周净投放暂别“削峰”，未雨绸缪下资金仍将平稳

在连续12日按兵不动后，随着税期临近资金面收敛，中国央行暂时告别“削峰”，本周三重启逆回购操作，全周转为净投放400亿元人民币。业内人士指出，央行相机而动助力资金面平稳，虽未来面临缴税和春节等扰动因素，但央行料仍会通过公开市场灵活调节流动性水平。

--中国债市：2017年末同业存单余额8万亿元，全年增速放缓至28%--上清所

上海清算所最新数据显示，不含外币债券，2017年12月末固定收益产品托管量为162,327亿元人民币，当月减少744亿元，主因同业存单余额减少1,032亿元。而去年末同业存单托管余额为80,051亿元，全年增长28%，较2016年逾翻番的增速大为放缓。

【外汇】

--中国数据：去年12月末外储增至3.14万亿美元，全年增幅4.3%未来料保持平稳

中国人民银行发布数据显示，2017年12月末中国外汇储备规模环比上升0.66%，至31,399亿美元，为连续第11个月出现回升，较上年末则上升4.3%，终止了此前2015年和2016年外储规模逐年下降的状态。外管局有关负责人并预计未来外储规模将保持平衡稳定。

--人民币汇率：随着短期因素消退，人民币或小跌并在6.6附近波动--央行参事

中国央行参事盛松成表示，对人民币汇率，除了国内因素处于主导地位以外，还有一部分预期因素，另外美元指数下跌也是短期波动的原因；他预计，未来一段时间随着短期因素消退，人民币汇率或将回调，预计在6.6附近波动，但是也不会大幅度波动。

--路透调查：多数亚币多仓增加，中国人民币和印度卢比获稳定支撑

过去三周来，投资者扩大多数亚洲货币的多头仓位，其中印度卢比的增幅最大，人民币兑美元多头仓位增至9月9日以来最高水平。而美元则受到美国升息前景的不确定性、欧元上涨以及日本可能缩减刺激政策等因素的打击。

【证券/行业】

--中国证券：去年末公募、私募及券商等资产管理业务总规模53.6万亿元--协会

据中国证券投资基金业协会官方微信发布初步统计数据，2017年末国内基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构的资产管理业务总规模约53.6万亿元人民币，较上年末的51.79万亿元增长3.5%。

--中国汽车：12月汽车销售同比增长0.1%，2017年全年增长3%--中汽协

中国汽车工业协会公布，12月中国汽车销售较上年同期增长0.1%，达到306万辆，实现连续第七个月增长。

--中国钢铁：工信部修订产能置换办法，加严环境敏感区域置换比例要求

中国工业和信息化部日前发布通知，为化解产能严重过剩矛盾，严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业新增产能，新修订了部分产能过剩行业产能置换实施办法，进一步加严了置换比例要求；严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。新办法自2018年1月1日起施行。

--《焦点》中国机构投资者将场内期权引入量化策略，多策略量化产品日渐丰富

随着中国金融衍生品市场日趋成熟，越来越多的品种正受到投资者青睐，以上证50ETF为代表的场内期权因良好的流动性、交易及时便利和标准化等特征，开始吸引机构投资者的目光，并逐渐成为其管理风险，增加盈利的有效工具。部分机构已将场内期权引入其交易策略，并努力开发相关量化产品。

--香港证券：去年证券及衍生产品刷多项新纪录，沪深港通交易猛增--港交所

香港交易及结算所有限公司（港交所）称，2017年香港证券及衍生产品市场交投畅旺，并创多项新纪录，而沪深港通的成交量亦猛增。

--中国企业：网信办因支付宝年度账单事件约谈蚂蚁金服

中国国家互联网信息办公室对阿里巴巴关联支付公司蚂蚁金服收集使用个人信息的方式提出批评。此前蚂蚁金服旗下支付宝的很多用户被自动加入信用评分体系。

--香港个股：联想集团称前三季业绩将就美国递延税项资产作出约4亿美元扣减

全球最大个人电脑生产商--联想集团称，因美国近期颁布的税改法案，预期公司前三季业绩中将就递延税项资产作出约4亿美元一次性扣减。

--中港个股：国泰君安和华泰证券获批跨境业务，时隔两年监管再放行

继中国海通证券2015年5月获批跨境业务后，近日国内两家大型券商--国泰君安和华泰证券获批开展该项试点，从而可以以自有资金参与境外交易所金融产品交易。

--中国个股：一汽轿车拟入股贵安摩拜出行10%股权，试水共享汽车

中国汽车制造企业--一汽轿车公告称，与贵安新区摩拜出行科技公司签订战略合作协议，拟对后者进行增资入股，增资后一汽轿车将持有贵安摩拜出行10%的股权。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)