更新版 1-中国汇市：美指疲软促人民币飙升创逾四个月新高，贸易数据助力

* 人民币飙升0.63%升破6.47关口，创逾四个月新高 * 美指疲软推升做多人民币情绪 * 政策扰动消化继续关注美指动向 * 人民币挑战去年9月高点概率上升 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京1月12日 - 中国人民币兑美元即期周五收盘飙涨0.63%，创逾四个月新高。交易 员指出，隔夜美指大幅走弱及加上欧元强势，继续推升市场做多人民币情绪，午后一举升破6.47关口，而中国 海关公布贸易数据亦助力人民币转强；如若美指仍偏弱势，人民币挑战去年9月高点的可能性越来越大。 他们并表示，政策扰动消化之后，市场仍将重点关注美指走向和客盘意愿，短期内美指弱势难改，这又会 提振客盘结汇意愿，加上交易层面上，年前未结汇的资金还在结；当然即期结汇较多的话，可能会收紧美元流 动性，进而打压美元/人民币掉期。 “主要是欧元强势和今天进出口数据，....交易层面应该是年前未结汇的资金还在结。”一中资行交易员 称。 交易员还指出，顺差这么大，很可能大企业结汇比较集中。对于未来走势，有分析人士称，2018年美元指 数不确定还是有的，人民币也不是就一直这么强。 中国海关总署周五公布，以美元计价2017年12月出口同比增长10.9%，进口同比 增4.5%，路透调查预估中值分别为9.1%和13.0%；当月贸易顺差为546.85亿美元，远高于路透预估 中值为顺差370亿美元。 全球汇市方面，美元兑其他主要货币周五下跌，受美国生产者物价指数表现疲软拖累，欧元受到稳固支撑 ，此前欧洲央行暗示可能准备缩减其大规模货币刺激计划。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.468 6.5088 0.63% FXS> 中间价 6.4932 6.5147 0.33% 成交额<CNYSPTVOL=C 154.57亿 136.12亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 350 日低6.493 日高6.458 今年以来升贬幅度 0.68% 2005年汇改以来升贬 27.96% 幅度 一年期美元/人民币 1011 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.4632 6.4911 一年期NDF<CNY1YNDF 6.596 6.6241 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.474元；人民币兑欧元E URCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8078元、5.8144 元和8.7712元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进)