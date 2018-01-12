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更新版 1-中国汇市：美指疲软促人民币飙升创逾四个月新高，贸易数据助力
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January 12, 2018 / 10:07 AM / 更新于 a day ago

更新版 1-中国汇市：美指疲软促人民币飙升创逾四个月新高，贸易数据助力

2 分钟阅读

    * 人民币飙升0.63%升破6.47关口，创逾四个月新高
    * 美指疲软推升做多人民币情绪
    * 政策扰动消化继续关注美指动向
    * 人民币挑战去年9月高点概率上升

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京1月12日 - 中国人民币兑美元即期周五收盘飙涨0.63%，创逾四个月新高。交易
员指出，隔夜美指大幅走弱及加上欧元强势，继续推升市场做多人民币情绪，午后一举升破6.47关口，而中国
海关公布贸易数据亦助力人民币转强；如若美指仍偏弱势，人民币挑战去年9月高点的可能性越来越大。
    
    他们并表示，政策扰动消化之后，市场仍将重点关注美指走向和客盘意愿，短期内美指弱势难改，这又会
提振客盘结汇意愿，加上交易层面上，年前未结汇的资金还在结；当然即期结汇较多的话，可能会收紧美元流
动性，进而打压美元/人民币掉期。
    
    “主要是欧元强势和今天进出口数据，....交易层面应该是年前未结汇的资金还在结。”一中资行交易员
称。
    
    交易员还指出，顺差这么大，很可能大企业结汇比较集中。对于未来走势，有分析人士称，2018年美元指
数不确定还是有的，人民币也不是就一直这么强。
    
    中国海关总署周五公布，以美元计价2017年12月出口同比增长10.9%，进口同比
增4.5%，路透调查预估中值分别为9.1%和13.0%；当月贸易顺差为546.85亿美元，远高于路透预估
中值为顺差370亿美元。    

    全球汇市方面，美元兑其他主要货币周五下跌，受美国生产者物价指数表现疲软拖累，欧元受到稳固支撑
，此前欧洲央行暗示可能准备缩减其大规模货币刺激计划。
 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日         升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C    6.468       6.5088        0.63%
               FXS>                           
   中间价             6.4932       6.5147        0.33%
 成交额<CNYSPTVOL=C  154.57亿   136.12亿美元       
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     350      日低6.493     日高6.458
   今年以来升贬幅度                                 0.68%
 2005年汇改以来升贬                                27.96%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1011                           
               掉期                           
                                              
                                                   
 离岸人民币市场        今日         上日                 
   CNH即期            6.4632       6.4911                
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.596       6.6241                
              OR=>                            
    
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.474元；人民币兑欧元E
URCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8078元、5.8144
元和8.7712元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进)

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