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重温稿--台湾货币市场：短率徘徊既有区间，下周留意银行兑换新钞后资金变化
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January 15, 2018 / 12:02 AM / a day ago

重温稿--台湾货币市场：短率徘徊既有区间，下周留意银行兑换新钞后资金变化

3 分钟阅读

    * 短率续徘徊既有区间
    * 留意银行兑换新钞后资金变化
    * 两年期定存单标高于市场预估
    * 短票和RP利率依旧大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北1月12日 - 台湾银行间短率周五续徘徊既有区间。资金调度人士表示，由于资金偏松，今日国库
短借逾600亿台币及五年新券交割250亿台币，无碍市场资金调度，短率仍持稳区间，下周一起银行将陆续与台
银兑换新钞，后续留意对资金流动性的影响。
    
    他们并称，尽管两年期定存单得标利率稍高于预期，但今日资金仍显充裕，仍有民营银行提供票券商三周
跨月及跨农历拆款资金，利率分别在0.39%及0.41%，成交多以到期续作为主，票券商多倾向拉长拆款天期至农
历年后。
    
    〞今天钱还是很好调啊，没有感觉国库大额借款影响。〞一位拆入方民营银行资调人员说。 
    
    他们认为，市场预期银行与台银兑换新钞的影响需要一段时间才会发酵，且下周一公债还本付息逾800亿
台币，将缓和两年期定存单交割400亿台币及银行兑换新钞后续效应。
    
    台湾央行周五宣布，今日标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.577%，稍高于市场预估的0
.56-0.57%，并较上次标售结果0.554%上升2.3个基点。高标则落在0.587%。
    
    台湾央行周五称，为改善农历春节假期后存单到期金额偏高情形，下周四(18日)原发行的28天期定存单改
发26、27天期，发行利率均为0.59%。
        
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.600                     29.605    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,883.96                  10,810.06    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.370%                0.180-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.370%                0.250-0.370%
   
         
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，周五发票量例行性增温，但银行买票需求仍强，成交尽量以跨农历年
天期为优先，让短票利率仍持在现有区间不变，下周留意银行陆续向台银兑换新钞对资金流动性的影响。
    
    他们并称，寿险业资金偏松抢进跨农历年短票RP，成交利率落在0.38-0.415%间，目前较为青睐天期拉长
至3月初的跨农历年短票优先成交。
    
    〞今天每家银行都很多钱，票拆量都可以增加，但没票给他。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.38%，少数成交在0.40%；跨农历年短票则落在0.39-0.42%
，其中0.38%、0.43%是少数成交，皆大致同于上日。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.379%，区间在0.37-0.40%，成交72.7亿台币；
前日加权平均利率在0.376%，区间在0.35-0.41%，成交116.96亿。
    
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.418%，区间在0.38-0.43%，成交金额50.57亿台币；前日成
交加权平均利率在0.385%，区间在0.31-0.43%，成交金额23.62亿。
    
    台湾央行周五发行3,136.5亿台币定存单，发行余额增98亿台币。
    
    下周到期定存单金额共1兆3,179亿台币；分别为周一1,655亿、周二840.50亿、周三808亿、周四7,131.5
亿及周五2,744亿。
    
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备负46亿台币，至周日累计超额准备988亿台币、加计前期1%
的超额准备2,448亿台币。  
          
            
    **RP利率持平低档**

    债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日交割五年新债107-1期250亿台币，并不影响RP市场资
金调度，RP利率仍持平低档。
    
    展望下周，他们也称，目前投信、银行及寿险资金都偏多，短线RP利率有望续持在原有区间不变，但须留
意外币债券交割变数。
    
    〞下周利率就希望比照本周办理就好。〞一大型证券商交易员说。 
    
    下周主要债券交割因子包括周一央行发行两年期定存单400亿台币及冠德建设发行10亿台币有担保公司债
，周四则有ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿美元债，周五则有Barclays Bank PLC发行6.7亿美元债。但下周
一公债还本付息高达822.125亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0.31%，跨月则在0.
31-0.32%，至于跨农历年成交在0.32-0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，
至于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP月内利率主要
在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要在0.26-0.30%，跨月利率则在0.26-0.33%。(完)   

 (审校 曾祥进)

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