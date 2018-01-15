重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月8日-12日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周上涨0.26%，汇价先抑后扬，周内波动逾800点，周五单日涨幅更是达到0.63%。尽管受到央行建议调整逆周期因子系数影响，汇价一度走弱至6.5385，但美指偏弱局势未改、欧元强势加上中国贸易等利好作用下，偏强的基本面推动汇价连续反弹，一举突破数个关口，最高升至6.4580，短期美指弱势延续的话，人民币汇价仍易升难跌。

公开市场操作:

--在连续12日按兵不动后，随着税期临近资金面收敛，中国央行暂时告别“削峰”，当周三重启逆回购操作，全周转为净投放400亿元人民币。业内人士指出，央行相机而动助力资金面平稳，虽未来面临缴税和春节等扰动因素，但央行料仍会通过公开市场灵活调节流动性水平。

他们并称，短期内资金面可能还会受到跨月和春节备付需求等临时性因素冲击，且未来监管政策的落地料亦会给整体流动性环境构成压力，稳健中性政策取向下，央行仍将坚持“削峰填谷”操作。

债市:

--中国债市当周期现货仍维持弱势，银行间债市周初结构性分化较为突出，由于去杠杆压力未消，交易户情绪依旧谨慎，金融债明显弱于国债，国债则是受到银行配置盘以及外资买盘支撑，周中随着资金面不断收敛以及美债收益率反弹，现券颓势加剧，10年国开活跃券170215收益率连续上行升破5%整数关，创2014年9月以来新高，此前坚挺的国债也难续强势随之走弱。

周五虽因预期金融数据不佳，期现货略有回暖，但较差的数据公布后市场反应仍延续利好出尽的惯性，收益率先跌后涨，表明熊市心态仍未扭转，后市调整空间犹存。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率上行，资金面有所收敛，票据供大于需。交易员表示，随着资金面逐步趋紧，且中小机构收票意愿偏弱，转贴利率走高；预计严监管配合稳健中性货币政策基调下，资金紧平衡仍是常态，转贴利率上行空间仍在。

股市:

--中国股市沪综指当周继续强势上行，日K线保持连续11日收升，并创七周收盘新高。目前市场人气已经复苏，投资者对后市看涨预期上涨，场外资金入场意愿明显增强。不过大盘经过短期连续上涨后，累积了相当的浮盈筹码，部分技术指标已处于高位或超买状态，需要进行技术性修复。（完） (整理 侯向明/边竞/张晓翀/李文科; 审校 林高丽)