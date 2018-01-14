重温稿-美国股市：三大股指再创纪录新高，因业绩期的乐观情绪和经济数据强劲

* 非必需消费类股涨幅最大，公用事业股跌幅最深

* 12月零售销售上升0.4%，核心CPI增长0.3%

* 房租和医疗保健成本增加，提振美国核心通胀

* 道琼工业指数收高0.89%，标普500指数收升0.675%，纳斯达克指数收涨0.68%

路透1月12日 - 美国股市周五延续涨势，三大股指齐创纪录最高收位，因银行稳健的业绩为美国第四季业绩期揭开帷幕，且零售销售数据强劲，助涨投资者对经济成长的乐观情绪。

在2018年头九个交易日，标普500和纳斯达克指数创下了第八个纪录最高收位，道指年内第六次创下纪录最高收位。

按资产计美国最大的银行--摩根大通股价上扬1.7%。该行公布季度获利强于预期，且表示，美国税改法案令该行的税务支出下降，扶助未来盈利，刺激业务增长。

“所有大行盈利好于预期的事实，对余下的企业季报期是一个好兆头，”Hinsdale Associates投资董事William Lynch表示。

投资者也指望美国公司给出的2018年财测会好于华尔街分析师的预期，因许多分析师在他们的预测模型可能没有全面反映税收下降对公司业绩的影响，因为美国税改议案是在12月底签署成为法律。

“我不清楚税改目前有多少被消化，”Wedbush Securities资深副总裁Stephen Massocca表示。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业第四季盈利预计增长12.1%，金融服务公司盈利可能增长13.2%。

全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)上涨3.3%，此前公司公布盈利强于预期，因投资者涌入相对低成本的基金。

富国银行股价下滑0.7%，尽管该行公布第四季盈利好于预期，但拨备了32.5亿美元，为抵押贷款和销售行为调查的相关法律支出作准备。

道琼工业指数收高228.46点，或0.89%，至25,803.19点；标准普尔500指数收升18.68点，或0.675%，至2,786.24点；纳斯达克指数收涨49.29点，或0.68%，至7,261.06点。

本周，标普500指数升1.57%，道琼工业指数涨2%，纳斯达克指数涨1.75%。

标普非必需消费品类股跳升1.3%，此前发布的零售销售数据显示，家庭买入更多商品，表明经济在2017年末动能强劲。

亚马逊涨2.2%，历史上首次升穿1,300美元，收盘报1,305.20美元。

交易时间的下午后段，彭博报告称，对冲基金D.E. Shaw入股家装连锁商店劳氏，将该股推高5.3%，提振这一板块走高。

公债收益率上涨提振银行股走高，此前发布的数据显示，12月核心消费者物价录得11个月来的最大增幅，暗示通胀提速。

公债走势拖累公用事业类股下挫0.6%，成为标普11大类股中表现最差的类股。

纽约证交所涨跌股家数比为1.17:1，纳斯达克市场为1.54:1。

有164只标普500指数成份股触及52周新高，12只触及新低。有222只纳斯达克指数成份股触及52周新高，14只触及新低。

美国各证交所共计成交68.8亿股，高于过去20个正常交易日的日均成交量63.9亿股。 (编译 利棣儿/刘静；审校 李军)