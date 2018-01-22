重温稿-《中国新债预测》国开行一年新发债利率均值4.18%，三年增发债4.75%

* 招标品种：国开行1年新发债/3年增发债 * 招标金额：1年：70亿；3年：80亿 * 招标时间：1月23日9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：4.14%-4.25%；4.73%-4.79% * 预测均值：4.18%；4.75% 路透上海1月22日 - 中国国家开发银行 周二将招标一年新发债和三年增发债 。路透调查显示，周末并未有新的监管政策出台，市场忧虑暂缓和，此外资金面走暖亦助力 一二级向好，短券延续近期良好势头表现强劲，预计明日一年债需求更佳，两期债利率或收 益率预测均值为4.18%和4.75%。 “周末没出新的监管政策，大家暂时松一口气，另外资金松了对市场情绪也有正面作用 ，特别是短券，一年国开债收益率下了5-6个点（bp）。”上海一银行交易员称。 华东一银行交易员也谈到，年初以来监管接连出招，在债市心态低迷的情况下，可能是 出于对冲市场风险的考虑，央行流动性调控的态度稍显温和，这也为短券走强提供助推剂， 预计明日一年国开新债定位将在4.20%下方，明显低于二级，三年则略偏低。 交易员透露，明日增发的三年品种标的券170209 最新成交在4.84%；一 年国开债170211 成交在4.32%。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一和三年期最新 收益率为4.3541%和4.9188%。 农发行下午招标的三和五年两期固息债，中标利率为4.82%和4.99%，投标倍数3.09倍和 3.08倍，需求情况亦不错。 明日两期债中，一年期为国开行今年第一期固息债，自上周四（18日）起开展预发行交 易，预发行交易期间为1月18-22日；三年期为2017年第九期 的增发债，票 面利率4.14%。 其中一年期可向工商银行、中国银行和南京银行柜台追加发行至多26亿元，三年期则可 向工商银行和南京银行追加发行不超过2亿元。 具体发行条款如下： 2018年第一期新发债和2017年第九期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：70亿；3年：80亿 银行柜台追加上限 1年：26亿；3年：2亿 期限/计息方式 1/3年固息 首场招标时间 1月23日9:30-10:30 追加发行时间 首场投标结束后20分钟内 招标方式 单一利率/价格（荷兰式） 缴款日 1月29日 起息日 1年：2018/1/29；3年：2017/9/11 分销期 1月24日-1月29日 上市日 1月31日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05% ---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 乔艳红)