更新版 1-《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前走强，美元指数疲弱

* 日本央行和欧洲央行会议是本周的焦点 * 美国参议院达成协议结束政府停摆，短暂提振美元 (新增文末报价表格) 路透纽约1月22日 - 欧元兑美元周一上涨，略低于上周触及的三年高位，因市场参与者 静待周四欧洲央行政策会议结果，寻找央行未来可能调整货币政策的线索。 美国参议院达成协议结束政府三天停摆的消息，未能对疲弱的美元提供持久性的提振。 欧元兑美元升0.3%，报1.2257美元，交易商聚焦在即将进行的央行会议。 三名消息人士称，欧洲央行不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评 估经济和欧元的前景。 投资者也等待周二日本央行公布政策声明。分析师预期日本央行将不会暗示任何政策调 整。 “总的来说，主要货币目前全都保持在熟悉的领域内，本周有很多经济消息和数据出炉 ，特别是央行方面的消息，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner 表示。 “如果两家央行都发布保持现状的政策声明，对美元会带来一些提振，而这是很有可能 发生的事情，”Esiner说。 对美联储以外其他主要央行向更正常的货币政策靠拢的观点，是美元过去一年面临的主 要障碍。 美元指数 下跌0.2%，报90.388，接近三年低点。 美国参议院达成结束政府停摆协议的消息，令美元指数短暂缩减跌幅，但之后很快恢复 跌势。 美国参议院获得足够票数通过向政府拨款至2月8日以结束政府停摆的议案，措施将送交 众议院。 “政府停摆对美元肯定是负面的，可让美国政府恢复运行的步骤对美元都是好事情，” OANDA资深汇市分析师Alfonso Esparza表示。 不过，美国政治不确性的隐忧仍在，这对美元不利，Esparza说。 英镑兑美元上涨约1%，触及2016年6月英国退欧公投以来最高水准，因对英国将达成利 好的退欧协议感到乐观。(完) 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2260 1.2220 +0.33 +2.20 1.1996 美元/日圆 110.91 110.76 +0.14 -1.56 112.67 欧元/日圆 136.00 135.41 +0.44 +0.61 135.18 美元/瑞郎 0.9616 0.9628 -0.12 -1.30 0.9743 英镑/美元 1.3985 1.3849 +0.98 +3.50 1.3512 美元/加元 1.2443 1.2487 -0.35 -1.07 1.2577 美元/离岸人民币 6.4024 6.3997 +0.04 -1.69 6.5125 澳元/美元 0.8017 0.7990 +0.34 +2.77 0.7801 欧元/瑞郎 1.1793 1.1769 +0.20 +0.89 1.1689 欧元/英镑 0.8765 0.8818 -0.60 -1.33 0.8883 新西兰元/美元 0.7326 0.7275 +0.70 +3.39 0.7086 美元/挪威克朗 7.8499 7.8653 -0.20 -4.35 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6309 9.6159 +0.16 -2.21 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0188 8.0423 -0.29 -2.23 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8332 9.8349 -0.02 -0.06 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)