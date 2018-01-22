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January 22, 2018 / 10:24 PM / in 9 hours

更新版 1-《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前走强，美元指数疲弱

3 分钟阅读

    * 日本央行和欧洲央行会议是本周的焦点
    * 美国参议院达成协议结束政府停摆，短暂提振美元

 (新增文末报价表格)
    路透纽约1月22日 - 欧元兑美元周一上涨，略低于上周触及的三年高位，因市场参与者
静待周四欧洲央行政策会议结果，寻找央行未来可能调整货币政策的线索。
    
    美国参议院达成协议结束政府三天停摆的消息，未能对疲弱的美元提供持久性的提振。

    欧元兑美元升0.3%，报1.2257美元，交易商聚焦在即将进行的央行会议。
        
    三名消息人士称，欧洲央行不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评
估经济和欧元的前景。            
    
    投资者也等待周二日本央行公布政策声明。分析师预期日本央行将不会暗示任何政策调
整。
        
    “总的来说，主要货币目前全都保持在熟悉的领域内，本周有很多经济消息和数据出炉
，特别是央行方面的消息，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner
表示。
    
    “如果两家央行都发布保持现状的政策声明，对美元会带来一些提振，而这是很有可能
发生的事情，”Esiner说。
    
    对美联储以外其他主要央行向更正常的货币政策靠拢的观点，是美元过去一年面临的主
要障碍。
        
    美元指数     下跌0.2%，报90.388，接近三年低点。
    
    美国参议院达成结束政府停摆协议的消息，令美元指数短暂缩减跌幅，但之后很快恢复
跌势。
        
    美国参议院获得足够票数通过向政府拨款至2月8日以结束政府停摆的议案，措施将送交
众议院。
        
    “政府停摆对美元肯定是负面的，可让美国政府恢复运行的步骤对美元都是好事情，”
OANDA资深汇市分析师Alfonso Esparza表示。
        
    不过，美国政治不确性的隐忧仍在，这对美元不利，Esparza说。
        
    英镑兑美元上涨约1%，触及2016年6月英国退欧公投以来最高水准，因对英国将达成利
好的退欧协议感到乐观。(完)
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2260   1.2220   +0.33   +2.20   1.1996
    美元/日圆                   110.91   110.76   +0.14   -1.56   112.67
    欧元/日圆                   136.00   135.41   +0.44   +0.61   135.18
    美元/瑞郎                   0.9616   0.9628   -0.12   -1.30   0.9743
    英镑/美元                   1.3985   1.3849   +0.98   +3.50   1.3512
    美元/加元                   1.2443   1.2487   -0.35   -1.07   1.2577
    美元/离岸人民币             6.4024   6.3997   +0.04   -1.69   6.5125
    澳元/美元                   0.8017   0.7990   +0.34   +2.77   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1793   1.1769   +0.20   +0.89   1.1689
    欧元/英镑                   0.8765   0.8818   -0.60   -1.33   0.8883
    新西兰元/美元               0.7326   0.7275   +0.70   +3.39   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8499   7.8653   -0.20   -4.35   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6309   9.6159   +0.16   -2.21   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.0188   8.0423   -0.29   -2.23   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8332   9.8349   -0.02   -0.06   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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