重发-《全球汇市》日圆转跌，日本央行平息缩减刺激政策的猜测

(重发以对齐文末表格) * 日圆下跌，此前日本央行黑田东彦重申有必要实行刺激政策 * 美元在政府结束停摆后扳回部分跌幅 * 美元指数仍接近三年低位 * 英镑处于英退公投以来最高水准 路透东京1月23日 - 日圆周二下滑，此前日本央行总裁的言论平息了有关该央行将追随其它央行缩减货币 刺激政策的猜测；美元则在美国政府结束停摆状态后回升。 日圆兑美元 跌至111.15日圆，较纽约尾盘下滑0.2%，此前日本央行黑田东彦重申了实行超宽松货币 政策的诺言，称距实现通胀目标尚有一段路要走。 这促使美元兑日圆在稍早涨至110.55日圆后回吐涨幅，接近上周的四个月低位110.19日圆，此前日本央行 维持货币政策及经济和通胀预期不变。 美元缩减稍早跌幅，此前美国参议院达成协议以解除三天来美国政府关门局面；但美元指数仍陷于三年低 位附近，因对其收益率优势被逐渐侵蚀的担忧挥之不去。 日本央行周二称，物价风险仍偏向下档，但央行对通胀预期的评估从“疲弱”调整为“稳定”，足以引发 一轮日圆买盘。 “我认为今天的声明中没有任何内容表明日本央行立场有所变化。今天的汇市走势，更多是反映市场有多 么专注于日本央行将在未来某一阶段调整货币政策的看法，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchid a说道。 日圆本月稍早上扬，因日本央行削减长期公债购买规模，引发了对该央行最终将退出大规模刺激政策的揣 测。 美元指数 报90.49，距离1月17日创下的三年低点90.104不远。 美国众议院周一通过短期举措，为联邦政府提供资金至2月8日，结束政府持续三天的停摆。 不过，该协议对美元带来的提振并未持续多久，部分因该举措争取到的融资只能持续两周多一点，共和党 和民主党在很多问题上仍争执不下。 交易员经常提到的美元下跌的一个原因是，随着全球主要央行料结束刺激措施，美元的收益率相对优势面 临风险。 这可能会终结过去几年的利率变化对比情况，过去几年只有美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息。 欧元兑美元 报1.2277，在1月17日触及三年高点1.2323后对涨势进行整理。 本月稍早对欧洲央行或撤出刺激政策的预期增强，上次会议的记录文件显示今年初欧洲央行可能会改变政 策沟通信号。 但消息人士对路透称，周四的欧洲央行会议不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评估 经济和欧元的前景。 英镑兑美元 触及退欧公投后的高点1.4005美元，得益于对英国将与欧盟达成一个更为有利的退欧 协议的预期。 法国总统马克龙周六表示，英国将能够在退欧后与欧盟达成量身打造的协议；这是英国首相特雷莎梅的目 标之一。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2243 1.2260 -0.14 +2.06 1.1996 美元/日圆 110.98 110.91 +0.06 -1.50 112.67 欧元/日圆 135.90 136.00 -0.07 +0.53 135.18 美元/瑞郎 0.9622 0.9616 +0.06 -1.24 0.9743 英镑/美元 1.3961 1.3985 -0.17 +3.32 1.3512 美元/加元 1.2469 1.2443 +0.21 -0.86 1.2577 美元/离岸人民币 6.3999 6.4024 -0.04 -1.73 6.5125 澳元/美元 0.7967 0.8017 -0.62 +2.13 0.7801 新西兰元/美元 0.7314 0.7326 -0.16 +3.22 0.7086 澳元/日圆 88.450 88.930 -0.54 +0.64 87.890 新西兰元/日圆 81.210 81.280 -0.09 +1.72 79.840 英镑/日圆 154.96 155.12 -0.10 +1.87 152.11 澳元/新西兰元 1.0891 1.0940 -0.45 -1.05 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)