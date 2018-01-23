更新版 1-台湾货币市场：跨月拆款利率平稳，外资汇入增添资金偏宽松想像

* 跨月拆款利率续稳，外资汇入令资金水位上扬 * 银行提领新钞令调度需求略增，整体心态偏保守 * 短票与RP利率持稳，寿险走钱状况有所改善 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北1月23日 - 台湾银行间跨月短率周二稳在区间。资金调度人士表示，台币近日大幅升值，外资汇 入令整体资金水位升高，多少抵销了银行提领新钞导致周转金减少的影响，短率因而稳在既有水准不变。 他们指出，今日票券商缺口普遍不大，拆款需求有限；但银行间则因向台银兑换新钞迈入第二周，随着库 存现金水位增加，拆入资金以利周转的需求略增。虽然银行间因应春节年关心态偏于保守，但近期外资的持续 流入，也增加了短率不致走高的想像空间。 〞银行心态普遍保守，拥兵自重，钱都握在手上。〞一位大型银行资调人员说。 虽然如此，但一大型票券交易员指出，目前能供应跨农历春节拆款的往来行库，已经有九家之多，承作利 率皆为0.41%。由此观察，农历年整体资金供应偏向宽松。 另一大型票券商交易员亦表示，过去银行通常会在年关前一、两周才开始供应跨年拆款，但这回则提前了 不少，显示即使银行有因兑换新钞积压库存现金的压力，但资金还是偏多。再加上外资自去年底以来持续汇入 ，将有利于农历年前短率波动不致放大。 台币兑美元周二出量震荡收小升，创五年收盘新高。汇银人士称，受外资持续疯狂涌入激励，台 币延续上日急涨走势，开盘不到一小时即攻破29.200重要心理关卡，并一度狂升逾3角，创近五年盘中新高； 但尾盘央行进场干预，终场仅小升3分。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.402 29.432 台湾加权股价指数<.TWII 11,253.11 11,231.46 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.280% 0.177-0.280% --一周拆款利率区间 0.177-0.370% 0.177-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.400% 0.190-0.390% **短票利率持稳** 短票方面，大型票券商交易员表示，上半周资金缺口都不大，卖票多以跨农历年为主，承作利率则持稳在 既有水准。 不过票券商交易员也指出，目前流通的短票已跨过农历春节的还不到一半，预料月底到下月初因应年终奖 金发放的发票量将会变大，届时才是真正的挑战。 〞目前是有利卖方，必须提早作准备。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%，少数在0.40%；跨农历年短票则落在0.40-0.42%，少 数成交在0.39%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.400%，区间在0.370-0.430%，成交27.25亿台 币；前日加权平均利率在0.380%，区间在0.375-0.395%，成交80.66亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.402%，区间在0.380-0.420%，成交金额58.17亿台币；前日 成交加权平均利率在0.407%，区间在0.31-0.467%，成交金额84.49亿。 台湾央行周二发行1,881.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,887亿台币，发行余额减5.5亿台币。 本周央行到期定存单金额共1兆(万亿)707亿台币；余日分别为周三137亿、周四2,635.5亿及周五1,856亿 。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备608亿台币，累计超额准备6,547亿台币、加计前期1%的超额 准备8,007亿台币。 **寿险走钱状况改善** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，国际债券交割仍影响市况，为因应投信、寿险抽离资金， 已提前增加与银行承作额度。 他们指出，今日投信、寿险端走钱的状况已不明显，有的寿险还回头要券。不过因应农历春节，客户仍会 要求稍高的利率。 〞外币债交割略有影响，我已经多与银行往来了。〞一位大型证券商交易员说。 今日有QNB Finance发行7.2亿美元债。 本周主要债券交割因子尚有：周三韩国输出入银行发行两档共5亿人民币宝岛债及法国兴业银行发行4.4亿 美元债、周五日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸银行发行6亿美元债。（国际板债券交割请参 考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.31-0.32%，跨月则在0.32 -0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至 于跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP月内利率主要在0. 27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%，跨月则在0.30-0.33%。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)