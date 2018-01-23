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January 23, 2018 / 9:40 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币缩量微幅收贬，但结汇需求仍支撑汇价短期易升难跌

3 分钟阅读

    * 人民币缩量微幅收贬逆转早盘走势，中间价则创逾25个半月新高
    * 美指低位震荡小幅提振市场购汇情绪
    * 结汇需求仍较多，短期人民币料易升难跌
    * 人民币汇率指数创20个月新高

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京1月23日 - 人民币兑美元即期周二缩量微幅收贬，盘中大部
分时间在强于6.4元上方交投，中间价则创逾25个半月新高。交易员指出，近期美元指数低
位宽幅震荡，对提振市场购汇情绪起到一定帮助，但目前客盘仍略偏结汇，短期料延续易升
难跌走势。
    
    他们并表示，人民币汇率指数创出20个月新高，从这个角度看人民币非常强势，而随着
监管对汇市波动容忍度大幅上升，只要是正常波动，就很难见到大行维稳影子，因此继续猜
测市场顶底和监管是否会出手所面临的成本会不断增加。
   
    “有些购汇慢慢出来，但整体还是偏结汇的，情绪上的改变还需要慢慢来.”一中资行
交易员称，“别猜央妈心思了，该怎么着怎么着才是正确的。”
    
    一外资行交易员称，这两天购汇盘略多了一些，但企业结汇也多，未来走势分歧明显，
交投谨慎，日内价差也较大，整体人民币汇价走升的动力似乎更大，关注监管可能的指引。
    
    路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上
日微升0.11%至95.43，创2016年6月27日以来新高。    
    
    全球汇市方面，日圆周二下滑，此前日本央行总裁的言论平息了有关该央行将追随其它
央行缩减货币刺激政策的猜测；美元则在美国政府结束停摆状态后回升。
    
    交易员经常提到的美元下跌的一个原因是，随着全球主要央行料结束刺激措施，美元的
收益率相对优势面 临风险；这可能会终结过去几年的利率变化对比情况，过去几年只有美
国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美       今日             上日            升贬
 元                                                    
 即期成交价格<CNY=C      6.4042           6.4036          -0.01%
               FXS>                                    
   中间价                6.4009           6.4112           0.16%
 成交额<CNYSPTVOL=C   122.08亿美元     159.8亿美元           
               FXT>                                    
 日内波动幅度(pips)       135           日低6.4068      日高6.3933
   今年以来升贬幅度                                            1.68%
 2005年汇改以来升贬                                           29.24%
               幅度                                    
  一年期美元/人民币            1030                                 
               掉期                                    
                                                       
                                                             
 离岸人民币市场           今日             上日                     
   CNH即期                6.41            6.4028                    
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.541            6.5272                    
              OR=>                                     
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.4004
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8416元、5.7672元和8.9382元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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