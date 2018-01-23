重温稿-中国经济：严格管理涉及国家安全的知识产权对外转让行为--国家主席

路透北京1月23日 - 中国国家主席习近平周二称，对单位或者个人将其境内知识产权转让给国外企业、个人或其他组织，严格审查范围、审查内容、审查机制，加强对涉及国家安全的知识产权对外转让行为的严格管理。

中央电视台新闻联播援引他在中央全面深化改革领导小组会议上称，要破除各方面体制机制弊端，调整深层次利益格局，重点推进国企国资垄断行业产权保护，财税金融、乡村振兴、社会保障、对外开放、生态文明的关键领域改革要提高政治站位，勇于推进改革，敢于自我革命。

“做好改革工作，意义重大，要弘扬改革精神，...在新起点上实现新突破。”习近平指出。

中国国务院总理李克强同日在一座谈会上称，中国经济当前困难挑战仍然较多，风险犹存，中国经济运行呈现出许多新特点新变化，复杂性显著增加。

他并称，去年中国经济稳中向好的预期不仅表现在经济总量上有大的增加，更表现在经济结构优化和质量效益提升上。

李克强强调，要继续实施简政减税降费，千方百计为市场主体优化营商环境，降低制度性交易成本。

中国国务院总理李克强周一主持召开国务院会议，提出确保今年发展继续保持向好态势，跟踪分析经济形势变化，重视苗头性倾向性问题并加强政策研究和储备；坚决打好防范化解重大风险、精准扶贫和污染防治三大攻坚战。（完）