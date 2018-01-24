更正-《热点问答》特朗普对进口太阳能电池板征收高额关税的赢家和输家

(更正：因译文有误，倒数第四段应为“我国公司的股价上涨”，非“在我国的企业的库存增加”。)

路透1月23日 - 美国总统特朗普周二签署立法，将对进口太阳能电池板征收高额关税。虽然宣称此举是为了保护美国就业，但太阳能产业却说这将造成数以万计裁员。

以下是关于该决定的一些问答：

**该决定对太阳能产业有何影响？**

特朗普曾表示，该关税将阻止便宜且通常接受补贴的外国产品削价与美国国内产品相竞争，从而增加美国制造业就业。他并预期外国太阳能电池板生产商将开始在美国生产制造。

“这会让大家重新找到工作，我们会重新生产我们自己的产品。“特朗普在签署关税决定时表示。

主要的太阳能产业团体--美国太阳能工业协会则持有不同看法：认为此举将提高产品成本从而令需求减少，导致太阳能电池板安装企业今年减少23,000个工作岗位。

研究机构Wood Mackenzie估计，在未来五年，此项关税将令美国新增太阳能面板安装增幅减少10-15%。美国是全球第四大太阳能市场，位列中国、日本和德国之后。

研究机构CFRA的分析师Angelo Zino表示，鉴于新生产设施从建设到产量提升需要18个月到两年的时间，并且该行业正转向自动化，因此制造业岗位增加的幅度将是“微乎其微”。

**谁希望征关税？**

此项关税的主要受益者是美国太阳能面板制造商Suniva与SolarWorld。

Suniva已于4月申请破产，几天后提交了贸易救济申请。该公司称无法与廉价的进口产品竞争，廉价进口已导致太阳能电池板的价格自2016年以来下滑超过30%。之后，SolarWorld加入救济申请行列。他们要求特朗普政府征收相当于50%的关税。

Suniva的多数股份由香港顺风国际清洁能源有限公司持有，SolarWorld则是德国SolarWorld AG的美国分公司。

Suniva称这样的关税是“必要的”，SolarWorld也表示“希望它们是足够的”。

在亚洲生产面板的SunPower、住宅安装业者SunRun等大多数其他美国太阳能企业反对这一贸易壁垒。中国晶科能源等海外制造商也对此表示反对，他们将是最大的输家。

太阳能制造商及开发商First Solar支持这样的关税，而且可能是最大受益者之一。First Solar生产使用碲化镉的面板，不在这起贸易案的针对产品之列。该公司产品需求得益于其独特的技术而上升。

**会引发贸易战吗？**

中国称这样的举动是“反应过度”，会伤害全球贸易环境。

中国商务部贸易救济调查局局长王贺军称，美方的这项决定是对贸易救济措施的滥用，中方对此表示强烈不满。

“对美方的错误做法，中方将与其他世贸成员一道，坚决捍卫自身的正当利益。”

特朗普驳斥有关贸易报复的忧虑，称“不会发生贸易战。只会是我国公司的股价上涨”。

**关税如何配合特朗普能源政策**

若关税使美国太阳能产业增长降温，则可能有助于特朗普对煤炭行业的支持。煤炭业与可再生能源技术竞相分食美国发电市场。

特朗普竞选时承诺将重现煤炭开采业昔日的辉煌，并提高美国其他化石燃料的产量，以创造就业并强化美国在海外的影响力。

他也认为不必太过担心全球变暖的威胁，削减涉及气候变化的监管法规，并宣布美国退出巴黎气候协定。过去几届美国政府均因忧虑全球变暖威胁，而支持零排放的太阳能和风能发展。(完) (编译 戴素萍/王兴亚/侯雪苹/张若琪 审校 张涛/王丽鑫/徐文焰/许娜)