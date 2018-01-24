更新版 1-日本个股：中国网贷平台点融确认获7,000万美元融资，欧力士领投

(新增点融网官方确认及背景)

路透东京/香港/上海1月24日 - 中国网贷平台点融网周三宣布获得7,000万美元融资，该融资由日本综合金融服务集团欧力士)旗下子公司欧力士亚洲资本公司领投，中信证券旗下中信里昂参投。

点融网新闻稿称，此轮投资令公司D轮融资金额扩大至2.9亿美元。去年8月，点融获得了由全球知名主权基金新加坡政府投资公司(GIC)、中民投租赁集团旗下中民国际融资租赁股份有限公司，以及韩国Simone集团旗下Simone投资管理公司等2.2亿美元融资。

点融创始人、董事长苏海德表示，“我们期待和欧力士合作利用金融科技满足更多的金融需求，服务更多的亚太地区和中国的中小企业。”

欧力士集团董事兼专务执行董事伏谷清表示，“点融现在处于金融科技前沿，我们非常高兴能成为其发展道路上的合作伙伴...除了投资以外，我们也期待和点融在中国及亚洲新兴地区的合作。”

此前有消息人士透露，日本欧力士已对点融投资6,000万美元，这是这家日本金融企业首度对中国金融科技新创公司进行投资。中信里昂证券在本轮融资中投资了1,000万美元。

日本保险业者与银行感受到应用人工智能与区块链等技术的服务对其固有业务构成威胁，因此一直积极寻求投资金融科技初创企业。

“我们应该多多注意中国的金融科技初创公司。这样的公司非常多，而且成长速度非常快，”日本一家大型寿险业的一名高管表示。这家寿险公司与点融的交易无关。

根据剑桥大学替代金融中心(CCAF)，2016年透过中国线上平台进行的无担保消费者信贷增加逾两倍，至将近1,400亿美元。

点融网近年来发展较快，先后获得老虎基金、渣打银行、中国互联网金融科技基金等机构投资，2015年8月渣打等共同向点融投资2.07亿美元，创下当时国内P2P业内最大单笔融资纪录。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)