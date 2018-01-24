更新版 1-台湾货币市场：跨农历年短率区间偏升，一大行微幅调高拆款利率

* 跨农历年拆款利率区间偏升 * 一大行微调跨月/年拆款利率 * 短票利率靠向区间高位 * RP利率则大致持平区间 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北1月24日 - 台湾银行间跨农历年短率周三区间偏升。资金调度人士表示，随着 银行间向台银兑换新钞时程迈入第二周，今日资金略显分配不均，并有一大行今起分别调高 对票券商跨月/跨农历年拆款利率1个基点至0.40%、0.42%，将引领其他银行跟进，短线料跨 年拆款利率稍见升压。 他们指出，另有一大行持续暂不供给拆款资金，预计本周倾向继续调整积数，也有跨年 资金供给方因资金转紧而暂缓拆出，今日银行间资金情势确实不若日前宽松；后续关注央行 冲销力道，若央行周五减发七天期定存单，将可缓和目前资金趋紧情势。 〞银行兑换新钞后，钱只能放在帐上，看得到、用不到。〞一位大型票券资调人员说。 一大行资调人士也称，随着年关脚步逼近，因应企业举办尾牙等活动提振资金需求，也 带动市场通货增幅加大，“近期资金流动频繁，资金水位有转紧一点。” 根据央行最新统计，至上日通货发行数已提高至2兆1,331亿台币，银行间从15日起开始 向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加逾700亿台币。 台湾央行周三傍晚预告，本周五(26日)将发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%。 本地时间17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.302 29.402 台湾加权股价指数<.TWII 11,152.16 11,253.11 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.290% 0.177-0.280% --一周拆款利率区间 0.179-0.380% 0.177-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.400% 0.190-0.400% **短票利率靠向区间高位** 短票方面，大型票券商交易员表示，因银行间陆续向台银兑换新钞，使银行端闲置资金 变少、周转金有点不足，有些银行表态暂时不买票，令短票利率小幅趋升靠向区间高位。 他们并称，明后天发票量料例行性增温，尚且观察银行买票胃纳量，毕竟时序逐渐靠向 年关，银行间资金调度将趋于保守，以因应客户年关资金需求。 〞银行有些没钱，就连开价都没开价。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%；跨农历年短票则主要落在0.40-0.4 2%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%，区间在0.300-0.420% ，成交7.9亿台币；前日加权平均利率在0.400%，区间在0.370-0.430%，成交27.25亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.394%，区间在0.310-0.420%，成交金额62 .11亿台币；前日成交加权平均利率在0.402%，区间在0.380-0.420%，成交金额58.17亿。 台湾央行周三发行150亿台币定存单，发行余额增13亿台币。周四央行定存单到期2,635 .5亿，周五则为1,856亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备702亿台币，累计超额准备7,277亿台币、 加计前期1%的超额准备8,737亿台币。 **RP利率大致持平** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日投信端资金略显多缺不一，银行端 资金也未如日前宽松，但因券商间资金缺口不大，令RP利率仍稳在区间。 他们指出，今日交割韩国输出入银行5亿人民币宝岛债及法国兴业银行4.4亿美元债，并 未影响RP市场资金调度，近期国际板债券寿密集交割已陆续去化寿险端资金，后续仍须留意 国际板债券交割变数。 〞目前投信端走钱还在可控制范围。〞一位大型证券商交易员说。 本周主要债券交割因子尚有：周五日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸 银行发行6亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.31-0.3 2%，跨月则在0.32-0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.4 0-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP 月内利率主要在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%， 跨月则在0.30-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)