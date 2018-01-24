更新版 1-中国汇市：人民币收升167点创逾26个月新高，单边走势考验监管政策定力

* 人民币收升167点创逾26个月新高 * 中间价创近26个月新高 * 美指跌破90关口，人民币料难改偏强走势 * 市场结汇需求未见恐慌，单边走势考验监管政策定力 (新增评论和收盘报价) 路透上海1月24日 - 中国人民币兑美元即期周三收升167点创逾26个月新高 ，收盘后升幅进一步扩大至逾200点，中间价均创近26个月新高。交易员指出，美指持续下 行盘中并跌破90心理关口，不过市场结售汇情绪并未因此恐慌，反而逢低购汇需求略有回升 ，缓解了人民币升势，但短期人民币料难改偏强走势。 他们并表示，美指频频下行而人民币稳步走高，如此单边走势也考验监管的政策 定力，近期市场对监管可能出手的传言越来越多；但和其他主要币种相比，人民币兑美元的 反应仍较合理，并不需要过分担忧。 “美元真的太弱了，...市场已经比较成熟了，没看到恐慌结汇，到这个位置附近购汇 需求有点起来了，（美元兑人民币）跌势不知道会不会慢下来，”一中资行交易员称。 另一个中资交易员指出，限流出扩流入政策会加剧人民币升值预期，可能短期会有所松 动，而市场正在形成升值惯性，“也不是一刹车就能刹住的”，尤其是美元指数跌破90关口 ，而欧元节节上涨，这些都在加大人民币升值的情绪。 数据显示，人民币兑美元自12月中旬以来一路加速升值，幅度已逾3.5%，而今年年内升 值幅度亦已接近2%。 全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三跌至三年低位，随着全球主要央行迈向削减 刺激措施之路，对美元收益率优势将开始减弱的疑虑令美元承压。美元指数 跌破90.00大关，为2014年12月以来首见。 美元全面下跌，欧元兑美元触及三年新高，而英镑则升至2016年6月英国退欧公投以来 最高。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.3875 6.4042 0.26% FXS> 中间价 6.3916 6.4009 0.15% 成交额<CNYSPTVOL=C 138.47亿 122.08亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 191 日低6.399 日高6.37 99 今年以来升贬幅度 1.95% 2005年汇改以来升贬 29.57% 幅度 一年期美元/人民币 1030 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.38 6.3983 一年期NDF<CNY1YNDF 6.507 6.5272 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3918 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8696元、5.8142元和8.9682元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红/杨淑祯)