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January 24, 2018 / 9:27 AM / 更新于 20 hours ago

更新版 1-中国汇市：人民币收升167点创逾26个月新高，单边走势考验监管政策定力

3 分钟阅读

    * 人民币收升167点创逾26个月新高
    * 中间价创近26个月新高
    * 美指跌破90关口，人民币料难改偏强走势
    * 市场结汇需求未见恐慌，单边走势考验监管政策定力

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海1月24日 - 中国人民币兑美元即期周三收升167点创逾26个月新高
，收盘后升幅进一步扩大至逾200点，中间价均创近26个月新高。交易员指出，美指持续下
行盘中并跌破90心理关口，不过市场结售汇情绪并未因此恐慌，反而逢低购汇需求略有回升
，缓解了人民币升势，但短期人民币料难改偏强走势。
        
    他们并表示，美指频频下行而人民币稳步走高，如此单边走势也考验监管的政策
定力，近期市场对监管可能出手的传言越来越多；但和其他主要币种相比，人民币兑美元的
反应仍较合理，并不需要过分担忧。
   
    “美元真的太弱了，...市场已经比较成熟了，没看到恐慌结汇，到这个位置附近购汇
需求有点起来了，（美元兑人民币）跌势不知道会不会慢下来，”一中资行交易员称。
    
    另一个中资交易员指出，限流出扩流入政策会加剧人民币升值预期，可能短期会有所松
动，而市场正在形成升值惯性，“也不是一刹车就能刹住的”，尤其是美元指数跌破90关口
，而欧元节节上涨，这些都在加大人民币升值的情绪。
    
    数据显示，人民币兑美元自12月中旬以来一路加速升值，幅度已逾3.5%，而今年年内升
值幅度亦已接近2%。
           
    全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三跌至三年低位，随着全球主要央行迈向削减
刺激措施之路，对美元收益率优势将开始减弱的疑虑令美元承压。美元指数 
跌破90.00大关，为2014年12月以来首见。
    
    美元全面下跌，欧元兑美元触及三年新高，而英镑则升至2016年6月英国退欧公投以来
最高。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.3875       6.4042      0.26%
               FXS>                           
   中间价             6.3916       6.4009      0.15%
 成交额<CNYSPTVOL=C  138.47亿   122.08亿美元      
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     191      日低6.399    日高6.37
                                                 99
   今年以来升贬幅度                              1.95%
 2005年汇改以来升贬                             29.57%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1030                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期             6.38        6.3983             
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.507       6.5272             
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3918
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8696元、5.8142元和8.9682元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红/杨淑祯)
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