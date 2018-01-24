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January 24, 2018 / 11:33 PM / 更新于 6 hours ago

重温稿-《中国新债预测》国开行五和七年增发债均值4.96%、5.06%，一级有望续好

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行5/7年增发债
    * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿
    * 招标时间：1月25日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：4.93%-5.01%；5.03%-5.08%
    * 预测均值：4.96%；5.06%

    路透上海1月24日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发五和七年两期固息债
。路透调查显示，目前银行间市场资金较为宽松，现券亦未再走恶，明日新债有望延续近期
向好势头。考虑到手续费因素，两期债定位较二级将继续有一定折让，预测均值落在4.96%
和5.06%    

    上海一券商交易员表示，“近期流动性充足，今日农发一级倍数也很高，明天两支债应
该不会发的差。”
        
    农发行下午招标增发的一、七和10年三期固息债，中标收益率为4.1940%、5.0612%和5.
1174%，对应投标倍数3.57倍、4.28倍和4.93倍。中债农发行债收益率曲线             中
，上述三个期限最新收益率为4.3279%、5.1098%和5.1697%。            
    
    交易员透露，明日增发的五年期标的券170212最新成交约5.0%，七年期170208最新成交
在5.09%附近；中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，五和七
年期最新收益率为5.0199%和5.1082%。
                    
    明日招标两期债为国开行2017年第12期               和第八期               的增
发债，票面利率为4.44%和4.30%。 
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第12/8期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          5年：80亿；7年：50亿     
    期限/计息方式     5/7年固息
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            1月29日
    起息日            5年：2017/11/9；7年：2017/8/21
    分销期            1月26日-1月29日                      
    上市日            1月31日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            均为0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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