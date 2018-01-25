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January 25, 2018 / 9:58 AM / in a day

更新版 1-台湾货币市场：短率靠向区间高位，政府基金存款流动等令分布不均

3 分钟阅读

    * 短率往区间高位靠拢，银行资金分布不均
    * 政府基金存款流动，月底仍有国库借款
    * 短票利率靠向高位，RP寿险多缺不一

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北1月25日 - 台湾银行间短率周四往区间高位靠拢。资金调度人士表示，受政府
基金存款流动，以及月底仍有国库借款等因素影响，今日银行间资金分布不均，拆款利率靠
向区间高位。
    
    他们指出，除银行间向台银兑换新钞致使库存现金水位逐渐增加外，由于下周末前多数
企业会发放年终奖金，诸多变数干扰下，均导致资金分布偏乱，惟整体市况不致过于紧俏。
    
    〞分配有点乱，有政府基金流往其他银行，此外还有国库借款在询价，月底会动拨1、2
00亿台币。〞一位大型银行资调人士说。
    
    另一大型银行资金调度人士也称，是有国民健康保险的存款流入，但不太清楚这是长钱
还是短钱，这对资金调度多少产生困扰。
    
    至于本周均暂不供给拆款的大型银行表示，下周或许会有机会开始供应资金。
    
    根据央行最新统计，至上日通货发行数已提高至2兆1,419亿台币，银行间从15日起开始
向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约790亿台币。    
           
 本地时间17:49                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.069                     29.302    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,165.95                  11,152.16    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.290%              0.179-0.290% 
   --一周拆款利率区间           0.182-0.390%              0.179-0.380%  
   --两周拆款利率区间           0.195-0.400%              0.190-0.400%   
             
    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，因应今日发票量例行性增加，多在昨日即已预先框
好资金，且或许因政府基金存款流入影响，有银行买票需求因而增加。

    他们并称，虽然昨日有银行先行预告周转金不足将减少买票额度，但今日市况未如预期
的紧俏，除了买票外，还有银行来电问需不需要拆款。
    
    〞还算好，30分钟内就有三、四家银行说要买票。〞一位大型票券商交易员说。
    
    不过随着昨日大行将跨月与跨年拆款利率上调，今日银行买票利率也跟进拆款变动，成
交靠向区间高位。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.38-0.39%，上日在0.37-0.38%；跨农历年短票
则主要落在0.41-0.42%，上日在0.40-0.42%。    
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%，区间在0.390-0.420%
，成交27.76亿台币；前日加权平均利率在0.374%，区间在0.300-0.420%，成交7.9亿。
    
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.409%，区间在0.390-0.420%，成交金额36
.97亿台币；前日成交加权平均利率在0.394%，区间在0.310-0.420%，成交金额62.11亿。  
 
    
    台湾央行周四发行2,623亿台币定存单，发行余额减12.5亿台币。周五央行定存单到期1
,856亿。
    
    拆款中心资料显示，周四银行超额准备1,045亿台币，累计超额准备8,364亿台币
、加计前期1%的超额准备9,824亿台币。  
    
          
    **寿险多缺不一**

    债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日寿险端资金多缺不一，但银行资金
供应稳定，市况尚称平稳。
    
    他们指出，今日没有国际债券交割，但展望下周，仍会有不少美元债券密集挂牌，因此
仍要提防寿险因应交割导致投信抽钱的状况发生。
    
    〞银行还是比较稳，我这个月跟投信承做的比重减蛮多的。〞一位证券商交易员说。  
   

    本周主要债券交割因子尚有：周五日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸
银行发行6亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表）    
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.31-0.3
2%，跨月则在0.32-0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.4
0-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳，极短天期利率在0.25-0.26%；公债RP
月内利率主要在0.26-0.30%，农历年前0.31%，跨农历年在0.33%；公司债月内利率主要成交
在0.25-0.30%，农历年前0.33%，跨农历年在0.35%。(完)

 (审校)
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