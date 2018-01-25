中国汇市：人民币缩量收盘暴涨525点创近27个月新高，客盘踩踏在所难免

* 人民币缩量飙升收涨525点，创近27个月新高 * 中间价创逾26个月新高 * 美指跌破89关口，人民币强势依然 * 市场观望情绪浓厚，流动性不足加剧市场波动 * 客盘踩踏在所难免，重点关注监管政策会否发生变化 路透上海/北京1月25日 - 人民币兑美元即期周四缩量劲扬，收盘暴涨525点 创近27个月新高，单日涨幅高达0.83%，为2017年1月5日以来的涨幅新高，盘中则一度飙升7 27点至6.3148元，为2015年8月11日汇改日以来新高；中间价亦至逾26个月新高。 交易员指出，美国财长欢迎美元贬值言论如同火上浇油，让低迷的美元指数再下台阶， 人民币受此影响强势上行，但由于观望情绪浓厚，流动性不足加剧市场波动，日内点差加大 ，令客盘踩踏在所难免，单日成交量甚至不足百亿美元。 他们并表示，美财长言论正好契合市场一边倒做空美元思路，加剧了美元弱势，目前并 未有美元企稳迹象，从定价机制看，人民币也会延续强势；接下来需要重点关注监管政策， 是否会认为当前市场波动已经偏离基本面，需要进行逆周期调节。 “流动性太差了，市场稍微卖一点(美元)，直接询不到价了，”一中资行交易员称，“ 没政策出来，这种趋势是刹不住的，大家都往一边做，做到死，除非监管来扭。” 一个中资行交易员也指出，这也是给企业上了一课。人民币升得比较猛，央行一点都没 有想要管的迹象，亏得还是没有结汇的企业，现在不结，明天再跌没有任何意外，机构和自 营已经基本没法做了，只有客盘“互相踩踏，天天踩”。 全球汇市方面，美元兑其他主要货币周四陷于三年低点附近，此前美国财长努钦称，他 对美元走软表示欢迎，此言论打击了美元；欧元企稳，等待欧洲央行政策决议。 美元严重贬值会使进口成本上升，进而导致贸易逆差膨胀并最终伤害美国经济。而如果 美元进一步疲软损及美国投资，外资也会从美国撤离。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.335 6.3875 0.83% FXS> 中间价 6.3724 6.3916 0.30% 成交额<CNYSPTVOL=C 90.71亿美元 138.47亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 518 日低6.3666 日高6.31 48 今年以来升贬幅度 2.79% 2005年汇改以来升贬 30.65% 幅度 一年期美元/人民币 1060 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.3359 6.3504 一年期NDF<CNY1YNDF 6.46 6.4735 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3388 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8669元、5.8114元和9.0308元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽/杨淑祯)