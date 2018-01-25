FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
January 25, 2018 / 9:13 AM / in a day

中国汇市：人民币缩量收盘暴涨525点创近27个月新高，客盘踩踏在所难免

3 分钟阅读

    * 人民币缩量飙升收涨525点，创近27个月新高
    * 中间价创逾26个月新高
    * 美指跌破89关口，人民币强势依然
    * 市场观望情绪浓厚，流动性不足加剧市场波动
    * 客盘踩踏在所难免，重点关注监管政策会否发生变化

    路透上海/北京1月25日 - 人民币兑美元即期周四缩量劲扬，收盘暴涨525点
创近27个月新高，单日涨幅高达0.83%，为2017年1月5日以来的涨幅新高，盘中则一度飙升7
27点至6.3148元，为2015年8月11日汇改日以来新高；中间价亦至逾26个月新高。
    
    交易员指出，美国财长欢迎美元贬值言论如同火上浇油，让低迷的美元指数再下台阶，
人民币受此影响强势上行，但由于观望情绪浓厚，流动性不足加剧市场波动，日内点差加大
，令客盘踩踏在所难免，单日成交量甚至不足百亿美元。
        
    他们并表示，美财长言论正好契合市场一边倒做空美元思路，加剧了美元弱势，目前并
未有美元企稳迹象，从定价机制看，人民币也会延续强势；接下来需要重点关注监管政策，
是否会认为当前市场波动已经偏离基本面，需要进行逆周期调节。
   
    “流动性太差了，市场稍微卖一点(美元)，直接询不到价了，”一中资行交易员称，“
没政策出来，这种趋势是刹不住的，大家都往一边做，做到死，除非监管来扭。”
  
    一个中资行交易员也指出，这也是给企业上了一课。人民币升得比较猛，央行一点都没
有想要管的迹象，亏得还是没有结汇的企业，现在不结，明天再跌没有任何意外，机构和自
营已经基本没法做了，只有客盘“互相踩踏，天天踩”。
          
    全球汇市方面，美元兑其他主要货币周四陷于三年低点附近，此前美国财长努钦称，他
对美元走软表示欢迎，此言论打击了美元；欧元企稳，等待欧洲央行政策决议。
    
    美元严重贬值会使进口成本上升，进而导致贸易逆差膨胀并最终伤害美国经济。而如果
美元进一步疲软损及美国投资，外资也会从美国撤离。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
        
 在岸市场人民币兑美      今日           上日          升贬
 元                                                 
 即期成交价格<CNY=C     6.335          6.3875        0.83%
               FXS>                                 
   中间价               6.3724         6.3916        0.30%
 成交额<CNYSPTVOL=C  90.71亿美元    138.47亿美元        
               FXT>                                 
 日内波动幅度(pips)      518         日低6.3666     日高6.31
                                                       48
   今年以来升贬幅度                                    2.79%
 2005年汇改以来升贬                                   30.65%
               幅度                                 
  一年期美元/人民币          1060                           
               掉期                                 
                                                    
                                                        
 离岸人民币市场          今日           上日                
   CNH即期              6.3359         6.3504               
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.46          6.4735               
              OR=>                                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3388
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8669元、5.8114元和9.0308元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽/杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below