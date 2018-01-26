重发-港报财经评论：回吐似模似样，轮动催化换马--信报1月26日

(重发以修正署名)

回吐似模似样 轮动催化换马/ 陆文

港股恒生指数近期持续超买，连日受制于33,000点水平，昨天终于出现似样的回吐，月内累积可观升幅的恒生金融分类指数回落1.58%，带动恒指以接近全日低位收市，报32,654点，下跌304点（0.92%）。部分资金流入公用股避险，恒生公用分类指数逆市扬1.17%。国企指数在连升17个交易天后，同告回落1.71%，收报13,388点。全日主板成交金额达1,877.14亿港元。

恒指踏入2018年大升一成多，累积不少获利货，正好藉近期个别板块有配股集资活动，催化短暂性获利回吐，而中央致力去杠杆及减低金融风险，且经济增长趋向「重质不重量」，短期大市在32,000至33,000点水平筑起调整平台机会不低，轮动「换马」活动可望持续。

大市调整下仍有个别板块逆市获追捧，受惠国际油价上升、大行推介及美元呈弱势，石油类股份造好，三桶油表现亮眼，中石油涨2.25%，中石化升1.9%，中海油则高收0.62%。另一个受惠美元弱势及人民币强势的板块是航空股，早前获批可灵活处理票价，过去一个月整个板块属强势，并获麦格理维持国航及东航跑赢大市评级，两股昨天分别有7.59%及5.9%升幅，南航亦涨5.67%。

部分资金见大市回吐，流入防守性较强的个股，电讯商如联通与中国电信均算有表现。国泰君安指国务院鼓励及引导民间投资发展部署，故给予电讯服务行业跑赢大市评级，首选中国电信。长和系亦获大和看好，长江基建为本港公用股首选，料可受惠于通胀对冲的海外收益，而且多项收购在2018年可入账，亦不排除电能市盈率或会下降，重提合并建议，故该行给予长建「买入」评级，目标价上调至86港元，昨天长建及电能分别录得3.88%及0.68%升幅。

另外，摩根士丹利发表报告，预计中国天然气需求增长今年将在高基数效应下放缓，但仍有双位数增长，利好早前受城市燃气价格调整等问题困扰的燃气股，当中昆仑能源涨1.78%，新奥燃气高收1.57%，中石化冠德亦有1.57%进账，中国燃气更劲升8.18%。早前获北控系入股的北京燃气蓝天，昨天向一名泰国商人以溢价0.57港元配股1.5亿新股，集资8,300万港元作拓展业务，并订立战略合作协议在东南亚与大洋洲寻找发展机遇，颇有「一带一路」概念，刺激股价逆市收报0.57港元，升5.57%，有留意价值。

踏入2018年，表现最佳的板块是金融服务股，累积升近15%跑赢大市。港交所与一众券商股，被笔者视为牛市恩物，预示其年内持续受惠大市交投活跃及有望成主要新股集资及融资的市场。不过，昨天金融服务股回吐，港交所未因中金唱好其目标价400港元，收报293港元，跌2.79%。

中信证券周三公布，去年全年纯利有逾一成增长，一度带动整个券商股板块向好。不过，国泰君安国际拟以每股2.85港元配售7亿股，集资19.33亿港元，并预期后市会有更多券商股进行配股集资，以壮大股东应付未来市场业务需要。该股昨天收报3港元，挫2.91%，一下子引发券商股出现回吐，周三急升的中信证券泻5.68%；华泰证券跌3.71%；海通证券低收3.56%；中国银河跌2.73%。

大市不断寻顶，对不少有资金需要的企业肯定会趁势配股集资「抽水」，短期会对个股与相关板块带来调整压力，是牛市的必然动作，发挥大市集资功能，对目前市场资金充裕下影响应属短暂。

内房是率先向市场集资的板块，包括早前晋身恒指成分股的碧桂园以每股17.13港元配售4.6亿股，集资78.7亿港元，亦有156亿港元可换股债券；碧桂园昨天收报16.46港元，挫1.91%，在配股价之下。内地多个省市近日接连否认放松当地楼市调控措施，以维持一个健康楼市的中央意愿，内房板块经历去年约50%升幅，1月份亦录得约10%升幅下，不排除是主要配股「抽水」的板块，个别出现不寻常短期升幅的股份，要有承受集资压力下带来调整。事实上，内地锐意去杠杆令信贷成本不断上升，促使更多公司转向股权融资或发行离岸可换股债券。（完）

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