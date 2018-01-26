更新版 1-香港房地产：2017年私人住宅施工量同比减1/3，潜在供应维持9.7万个

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路透香港1月26日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，10-12月私人住宅施工量大增，但全年计则有所下降。截至去年12月末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季持平于9.7万个，继续为有纪录以来第二高。

10-12月的私人住宅落成量为4,900个，按季及按年分别增加19.5%和25.6%；施工量劲增至7,700个，按季大升逾8.6倍，为去年施工量最多的一季；惟2017年全年的总施工量则同比减少三分之一，至1.7万个。

仲量联行研究部副董事车永筠表示，尽管2017年私人住宅的动工量较2016减少约33%，过去五年(2013-2017)平均每年的动工量仍较2007-2012年的五年间多51%。

“假设新单位会逐步推出，供应量可望持续增加，未来五年住宅新供应每年可达2万个，较2013至2017年的落成量多出47%。”她说。

于去年末，货尾单位（已落成但仍未售出）按季则维持在9,000个水平。

综合而言，未来三至四年潜在私人住宅供应量维持在9.7万个，即每年平均供应量可达至少2.425万个，较政府2017/18财政年度计划提供土地兴建住宅目标1.8万个为高。

中原地产表示，政府维持每年批地兴建私人住宅2万个的目标，取得一定成果。未来四年新屋潜在供应9.7万个水平，数字保持稳定。随着本地及全球经济向好，住屋需求稳步上升，而未来新屋供应稳定有利楼价稳步向上。

政府《长远房屋策略报告》订定的2018/19至2027/28财政年度的10年房屋供应目标维持在46万个的水平，公私营房屋供应比例继续维持在6:4，即分别28万及18万个。（完）

浏览细节，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)