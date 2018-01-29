重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月22日-26日)中国重要财经新闻：

【政经】

--达沃斯论坛：中国将争取三年左右时间有效控制宏观经济杠杆率--中财办主任

中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤称，中国将争取用三年左右时间使宏观经济杠杆率得到有效控制，中国经济基本面长期向好的态势没有改变。中国近期要高度关注大国货币政策的外溢性，以及股市债市大宗商品市场的变化，中期则要关注劳动生产率的改善以及大国储蓄率的变化。

--中国经济：确保今年继续保持向好态势，加强政策研究和储备--总理

中国国务院总理李克强主持召开国务院会议，提出确保今年发展继续保持向好态势，跟踪分析经济形势变化，重视苗头性倾向性问题并加强政策研究和储备；坚决打好防范化解重大风险、精准扶贫和污染防治三大攻坚战。

--中国财政：2017年财政收入增速升至7.4%，测算赤字3.08万亿元超目标

在中国经济持续稳中向好下、国内外需求回暖、增值税等相关税收较快增长等多重利好因素下，2017年全国财政收入增幅明显回升，同比增速升至7.4%，财政支出同比增速亦升至7.7%。路透测算财政赤字为30,763亿元人民币，高于年初所定的2.38万亿目标。预计2018年财政收入将继续保持向好态势。

--中国数据：2017年工业企业利润增速创六年最高，采矿制造业等拉动明显

在多数行业利润增加、企业盈利能力增强和资金效率改善等多重利好因素下，中国2017年规模以上工业企业利润同比增长21%，创六年来最高年度增速；采矿业、制造业利润增幅最为明显。

--中国国企：去年利润总额同比增23.5%，煤炭和交通等行业增幅较大--财政部

中国财政部公布，2017年1-12月全国国有及国有控股企业利润总额28,985.9亿元人民币，同比增长23.5%，利润增幅高于收入9.9个百分点。其中，煤炭、交通、石油石化等行业利润同比增幅较大。

--中国经济：重点督查投资逾3亿美元、涉及敏感国别行业的对外投资--商务部

中国商务部等七部委最新公布《对外投资备案（核准）报告暂行办法》，规定境内投资主体在境外设立企业前，按规定向有关主管部门提交相关信息和材料，相关部门将重点督查中方投资额等值3亿美元以上的对外投资，以及敏感国别、敏感行业的对外投资等。

--中国经济：去年共核准企业债券8,359亿元，将鼓励更多优质企业发债--发改委

中国国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程称，2017年国家发改委共核准企业债券384支8,359.4亿元人民币，截至去年底企业债券存量4.9万亿元，相关企业债券违约支数和规模均处于公司信用类债券最低水平。未来将鼓励更多符合条件的优质企业发行企业债券融资。

--达沃斯专访：中国央企在传统行业要进一步收缩，鼓励在新行业发展--国资委

中国国资委主任肖亚庆日前表示，中央企业在传统行业要进一步收缩，鼓励央企在新的行业里发展。而混合所有制改革是一个渐进的过程，央企重组整合遵循自愿原则；下一步国资委的监管方向是将国有资本做优做强做大，并加强国有资本的可流动性。

--中美贸易：中国商务部反驳所谓“中国入世错误论”，希望贸易摩擦不会升级

针对美国贸易代表办公室近日发布所谓中国入世是错误的报告，中国商务部新闻发言人高峰表示，其观点具有明显的保护主义、单边主义的色彩，中方坚决反对；中国加入世界贸易组织（WTO）给美国和世界经济发展带来的是机遇和动力，希望中美贸易摩擦不会升级。

--中国能源：2017年全社会用电量63,077亿千瓦时，同比增长6.6%--国家能源局

中国国家能源局公布，2017年全社会用电量63,077亿千瓦时，同比增长6.6%；其中，第三产业用电量8,814亿千瓦时，增速达10.7%。

--中国经济：北京今年目标GDP增6.5%左右，严格执行房地产调控措施--市长

中国北京市代市长陈吉宁表示，北京市今年地区生产总值（GDP）增长目标为6.5%左右，将完善租购并举的住房制度，严格执行各项房地产调控政策措施，加强市场监测和政策储备，促进房地产市场平稳运行。

--中国经济：上海今年GDP增长目标为约6.5%，加强楼市调控不动摇--市长

中国上海市市长应勇表示，今年该市生产总值(GDP)增长预期目标为6.5%左右；并加强房地产市场调控不动摇、不放松，在提高中小套型供应比例、促进商品房有效供给同时，加大租赁房建设力度。

--《分析》中国科技企业人才争夺战正酣，薪酬直逼硅谷

中国的科技人才争夺战越来越激烈。资金涌向初创公司及较为成熟的企业，数以万计的人受雇于加强网路安全、协助审查网路内容，并试着让中国成为人工智能(AI)应用的佼佼者。

【金融】

--中国金融：金融服务实体经济取得新进展，但成绩仅是初步性的--央行副行长

中国央行副行长陈雨露日前表示，当前金融监管部门全面强化金融监管，整治金融市场乱象，防范化解金融风险，金融服务实体经济取得新进展，但取得的成绩仅是初步和阶段性的。

--路透专访：中国央行前副行长朱民认为中国不大可能升息

中国人民银行前副行长朱民称，中国基本没有太大的升息空间，因为通胀仍然迟滞，同时当局希望降低经济的债务负担。“去杠杆化将继续进行，但我认为没有理由升息，”朱民在达沃斯世界经济论坛的间隙出席路透全球市场论坛时称。朱民也是前国际货币基金组织(IMF)副总裁。

--中国金融：去年末小额贷款公司贷款余额9,799亿元，全年增加504亿元--央行

中国人民银行称，截至2017年末，全国共有小额贷款公司8,551家，贷款余额9,799.49亿元人民币，全年增加504亿元。从地区分布来看，重庆和江苏小额贷款公司贷款余额位列前两位，分别为1,467.37亿元、932.72亿元;两者合计占贷款余额总量的24.5%。

--中国保险：去年资金收益率升至5.77%，今年仍从严监管坚决整顿市场乱象

中国保监会公布，去年保险公司预计实现利润2,567亿元人民币，同比增长29.72%；保险资金收益率5.77%，较去年同期上升0.11个百分点。今年则要以重塑保险监管为契机，坚持从严监管，坚决整顿市场乱象。

--《独家新闻》中国政府拟加强对中国海外私募基金的监管--消息人士

据四名知情人士称，中国计划加强对国内公司在海外创立的私募股权基金的监管，包括披露投资人身份，以降低金融风险，并密切关注新一波海外融资潮。

--《特写》证交所监管员--中国上市公司信披的“鹰眼”

每天稍晚，中国A股上市公司总有几百份公告陆续公布。它们的读者除了投资者、分析师、媒体以外，还有一类特殊群体：证交所监管员。不同于投资者及分析师等希望从公告中找到投资金矿，监管员却是要用其专业视角发现公告中的“猫腻”，维护信息披露的真实、准确与完整。

--《焦点》投资者恐纷纷卖回中资地产债券，因担忧再融资压力会导致违约

市场观察人士称，由于担心房地产行业流动性紧张以及利率上升，投资者开始行使海外房地产债券的卖出期权，即将这些债券卖回给发行人。这种操作加剧了中国小型地产开发商所面临的再融资压力。

--《路透基点特写》招行成为首家牵头承办澳洲收购案融资的中资银行

中国招商银行成为首家牵头承办澳洲杠杆收购案融资的中资银行，这标志着中国大陆银行业者向着海外扩张又迈出了积极的一步。

【固定收益】

--《分析》定向降准落地中国央行转净回笼，节前资金无忧政策中性难改

随着普惠金融定向降准正式落地，中国央行公开市场本周即转为净回笼，再次凸显其维持中性货币政策基调的决心。尽管春节临近，但考虑到央行早已未雨绸缪建立“临时准备金动用安排(CRA)”，多重工具并用有望保障节前资金面稳定。

市场人士并称，银行间资金面本周在缴税影响消退后明显转暖，短期继续关注春节提现需求情况，“临时降准”应能提供有力支持，亦或已有银行启用CRA。长期而言，达沃斯论坛期间中国高层明确未来三年继续控制宏观经济杠杆率，货币政策料维持中性偏紧立场。

--中国信用债：丹东港集团称16丹港01公司债下周一付息存不确定性

中国丹东港集团有限公司公告称，其发行的2016年第一期公司债券“16丹港01”应于1月27日付息，遇节假日顺延至29日(下周一)。由于公司债务负担较重，流动性持续紧张，本期债券付息存在不确定性。

【外汇】

--中国外汇：将于2月5日推出澳元/美元等外币对货币掉期交易--外汇交易中心

中国外汇交易中心称，将于2月5日上线新一代外汇交易平台CFETS FX2017，并同时在该平台推出澳元/美元等五个外币对货币掉期交易，增加人民币对澳元货币掉期交易，并进一步优化货币掉期业务功能。

与此同时，为进一步完善交易机制，促进银行间外汇市场发展，外汇交易中心将于2月5日在CFETS FX2017推出询价点击成交（Bilateral ESP）交易功能，交易品种方面支持美元对人民币即期T+2交易。

--中国外汇：中间价逆周期因子恢复中性但非取消，报价模型并未改变--货币网

中国货币网上周五晚间称，近期报价行均对人民币兑美元中间价报价模型中的“逆周期系数”进行了调整，使其报价模型中“逆周期因子”恢复中性；但“收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子”的中间价报价模型并未改变。

【证券/行业】

--中国证券：今年新三板将着重推进市场精细化分层，研究发行制度改革

中国全国中小企业股份转让系统有限公司（俗称新三板）总经理李明表示，2018年将着重推进市场精细化分层，研究发行制度改革，丰富市场产品和服务。研究制定新三板市场的发展战略，找准新三板在多层次资本市场中的坐标和方位，推动完善市场发展的上位法。

--中国新股：今年来发审委新股通过率不足四成，IPO审核持续从严

近两日接连“七过一”、“五过一”的新股审核低通过率，彰显中国A股首次公开发行（IPO）审核从严态势正在延续。据统计，今年以来中国证监会发审会共审核36家公司IPO申请，只有14家公司获通过，通过率不足四成。

--《焦点》中国A股市场“定时炸弹”被安全引爆，乐视网跌停数量成热猜

中国A股市场近期最大一颗“定时炸弹”周三被引爆！停牌逾九个月、集多个利空因素于一身的乐视网当日复牌，如预期般以跌停开市，并被巨量抛盘压身。不过在各方努力下，乐视网复牌的负面影响和对市场的冲击已被大大压缩。

--中国能源：12月LNG进口量升至纪录规模，达到503万吨--海关数据

海关数据显示，12月中国进口液化天然气(LNG)503万吨，创出最高月度进口纪录。中国政府的煤改气工程造成需求猛增，导致天然气采购量大幅上升。

--中国企业：海航集团称已经通过摩根大通、瑞银等全球性银行的合规审查

海航集团周三宣布，该公司已经通过了几家全球性银行的合规审查，这对于资金紧张且陷入公司治理和所有权疑云的海航来说是少见的一个好消息。国家开发银行航空租赁部门负责人也在周二称，海航集团拥有稳健的航空业务，“我预计我们将在某个时候介入。我们愿意伸出援手。海航出问题对我们没有好处。”

--中国个股：海航基础因筹划重大事项停牌，海航系停牌公司增至六家

在周一突然跌停后，海航基础当晚公告称，控股股东海航基础控股集团正筹划涉及上市公司的重大事项，公司自周二起停牌。自此，海航系10家上市公司，已有六家公司处于停牌状态。

瑞士航空地勤服务及货运服务供应商Swissport周四则表示，母公司中国海航集团计划在今年稍晚将Swissport在瑞士交易所挂牌上市。这证实了稍早路透援引消息人士的报导。不过，中国海航投资(HNA Investment)已终止其在新加坡投资一REIT(房地产投资信托)项目的计划，这对其债务负担沉重的母公司海航集团而言是又一挫折。

--中国企业：万达集团今年计划收入2,479亿增约9%，不会出现任何信用违约

中国大连万达集团董事长王健林日前表示，2017年万达集团收入2,273.7亿元人民币，同比减少10.8%，主要是因转让的文旅项目收入没有计算在内；2018年集团计划收入则为2,479亿元。他并强调，万达绝不会出现任何信用违约。

另据四位消息人士告诉路透，中国大连万达集团已经与花旗、瑞银等三家银行接洽，让他们安排其体育业务的首次公开发行(IPO)。

--路透专访：小米将在印度扩大实体商店网络，以与三星相抗衡

中国小米计划扩大其印度商店网络，因其企图在智能手机市傲视群雄。而据两家科技研究机构的数据显示，2017年第四季小米智能(智慧型)手机在印度的销售量称霸，三星电子六年来首度王位不保。

--欧洲个股：家乐福首席执行官发力电商领域，在中国签订协议

家乐福新任执行官邦帕尔承诺缩减成本，加大电商领域投资，以应对来自亚马逊的竞争，并向中国本地投资者开放家乐福中国的资本，这是在中国这个全球第二大零售市场扩张计划的部分内容。

--中国个股：永辉超市与腾讯有意投资家乐福中国，上交所要求披露细节

中国知名生鲜连锁超市--永辉超市公告，与腾讯控股就对家乐福中国的或有投资与家乐福达成股权投资意向书，三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

--中国企业：华为与中兴削减游说支出，但找到其他途径来扩大影响

根据披露的支出情况，，在美国面临强大政治阻力的中国电信设备企业华为和中兴通讯去年大幅削减了游说支出。尽管削减了游说支出，但他们找到其他途径来扩大影响，尤其是华为继续赞助电信业会议并以其他不必披露的方式撒钱。（完） (整理 乔艳红; 审校 林高丽)