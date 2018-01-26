更新版 1-中国汇市：人民币续收升逾百点创近27个月新高，特朗普讲话难改空美元逻辑

* 人民币续收升123点，与中间价一并创近27个月新高 * 特朗普言论小幅缓和市场看空美元情绪 * 逢高结汇需求仍较多，这或限制人民币调整空间 * 人民币汇率指数大涨至逾两年半新高 * 关注可能的监管政策 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月26日 - 人民币兑美元即期周五连续第 三日大幅收升123点，创近27个月收盘新高，不过今日盘中高点未超过昨 日，中间价则续刷新近27个月新高。本周单周升值逾800点，升值幅度高 达1.3%。 交易员指出，美国总统特朗普支持强势美元的言论小幅缓和市场看空 美元情绪，但市场观望情绪仍然较重，流动性仍欠佳，双边点差较大限制 了自营参与热情。 他们并表示，根据定价机制，美元调整走势短期料难改，而人民币整 体升势有望延续，因此操作上仍因寻机结汇。人民币汇率指数大涨至逾两 年半新高，结汇需求可能会加剧推升该指数，继续关注监管会否出台相应 政策。 “目前看美元指数还在下跌趋势中，不会因为一个人的讲话而改变资 金的趋势，因为逻辑没变啊，”一中资行交易员称，人民币汇市的流动性 整体比较差，交易比较冷清。 人民币兑美元今日收盘报6.3227，为2015年10月30日以来最高，当日 收盘为6.3175。 “点差太大了，没法做，有的行情只能看看的，”一外资行交易员也 称，“特朗普讲话也好，努钦讲话也好，会影响情绪，但不会改变空美元 基本逻辑。” 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周五较上日大升0.49%至95.70，创2015年6月27日以来新高。 开年以来人民币兑美元频创新高，本周一度逼近6.3元关口，同时人 民币汇率CFETS指数亦创下逾两年半新高，不少人开始担心人民币如此强 势会否招来监管出手；根据定价机制，人民币不管是双边汇率亦或者是篮 子指数，表现仍属中等水平，但监管会否出手要看其容忍度。 只是本轮行情市场交投仍清淡，未结汇头寸未见明显消化，一旦市场 有结汇集中出清需求，将考验人民币政策定力，可预期监管直接入市可能 性不大，市场传言的调整CFETS篮子指数货币权重的方式实际作用有限， “逆周期因子”和CFETS汇率指数合理变动仍是避免人民币兑美元失控不 可或缺的工具。 全球汇市方面，欧元周五跳涨超过0.5%，因美国高阶官员本周支持弱 势美元的谈话在市场回荡，虽然美国总统特朗普周四表示，他要的是“强 势美元”，与财长努钦稍早的评论相左，投资人怀疑美元可能长时间下跌 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价CNY=P BOC，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.3227 6.335 0.19% FXS> 中间价 6.3436 6.3724 0.45% 成交额<CNYSPTVOL=C 97.5亿美 93.07亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 270 日低6.34 日高6.31 3 今年以来升贬幅度 2.99% 2005年汇改以来升贬 30.90% 幅度 一年期美元/人民币 1130 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.3255 6.3318 一年期NDF<CNY1YNDF 6.4555 6.455 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为CNYFIX1 6=CFXS为6.3205元；人民币兑欧元、日圆JPYCNYFI X16=CFXS和英镑的参考汇率分别为7.8853元、5.797 3元和9.0037元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次 性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形 成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考 价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（ 完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯/乔艳红)