FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
January 26, 2018 / 9:50 AM / 3 days ago

更新版 1-中国汇市：人民币续收升逾百点创近27个月新高，特朗普讲话难改空美元逻辑

3 分钟阅读

    * 人民币续收升123点，与中间价一并创近27个月新高
    * 特朗普言论小幅缓和市场看空美元情绪
    * 逢高结汇需求仍较多，这或限制人民币调整空间
    * 人民币汇率指数大涨至逾两年半新高
    * 关注可能的监管政策

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京1月26日 - 人民币兑美元即期周五连续第
三日大幅收升123点，创近27个月收盘新高，不过今日盘中高点未超过昨
日，中间价则续刷新近27个月新高。本周单周升值逾800点，升值幅度高
达1.3%。
    
    交易员指出，美国总统特朗普支持强势美元的言论小幅缓和市场看空
美元情绪，但市场观望情绪仍然较重，流动性仍欠佳，双边点差较大限制
了自营参与热情。
    
    他们并表示，根据定价机制，美元调整走势短期料难改，而人民币整
体升势有望延续，因此操作上仍因寻机结汇。人民币汇率指数大涨至逾两
年半新高，结汇需求可能会加剧推升该指数，继续关注监管会否出台相应
政策。   
   
    “目前看美元指数还在下跌趋势中，不会因为一个人的讲话而改变资
金的趋势，因为逻辑没变啊，”一中资行交易员称，人民币汇市的流动性
整体比较差，交易比较冷清。
    
    人民币兑美元今日收盘报6.3227，为2015年10月30日以来最高，当日
收盘为6.3175。    
    
    “点差太大了，没法做，有的行情只能看看的，”一外资行交易员也
称，“特朗普讲话也好，努钦讲话也好，会影响情绪，但不会改变空美元
基本逻辑。”
    
    路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周五较上日大升0.49%至95.70，创2015年6月27日以来新高。
    
    
    开年以来人民币兑美元频创新高，本周一度逼近6.3元关口，同时人
民币汇率CFETS指数亦创下逾两年半新高，不少人开始担心人民币如此强
势会否招来监管出手；根据定价机制，人民币不管是双边汇率亦或者是篮
子指数，表现仍属中等水平，但监管会否出手要看其容忍度。
    
    只是本轮行情市场交投仍清淡，未结汇头寸未见明显消化，一旦市场
有结汇集中出清需求，将考验人民币政策定力，可预期监管直接入市可能
性不大，市场传言的调整CFETS篮子指数货币权重的方式实际作用有限，
“逆周期因子”和CFETS汇率指数合理变动仍是避免人民币兑美元失控不
可或缺的工具。
    
    全球汇市方面，欧元周五跳涨超过0.5%，因美国高阶官员本周支持弱
势美元的谈话在市场回荡，虽然美国总统特朗普周四表示，他要的是“强
势美元”，与财长努钦稍早的评论相左，投资人怀疑美元可能长时间下跌
。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价CNY=P
BOC，以及离岸市场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.3227       6.335       0.19%
               FXS>                           
   中间价             6.3436       6.3724      0.45%
 成交额<CNYSPTVOL=C  97.5亿美   93.07亿美元       
               FXT>     元                    
 日内波动幅度(pips)     270       日低6.34    日高6.31
                                                 3
   今年以来升贬幅度                              2.99%
 2005年汇改以来升贬                             30.90%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1130                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.3255       6.3318             
 一年期NDF<CNY1YNDF   6.4555       6.455              
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为CNYFIX1
6=CFXS为6.3205元；人民币兑欧元、日圆JPYCNYFI
X16=CFXS和英镑的参考汇率分别为7.8853元、5.797
3元和9.0037元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次
性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形
成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考
价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（
完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯/乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below