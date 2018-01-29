重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月22日-26日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周大幅走升逾800点，升值幅度约1.3%，但整体流动性欠佳，日内点差扩大。此次波澜壮阔的升势主要源于美元的疲弱不堪，尽管美国总统特朗普支持强势美元的言论小幅缓和市场看空美元情绪，但美指还在下跌通道中，中国央行如果仍坚持清洁汇率的话，人民币未来仍易涨难跌。

公开市场操作:

--随着普惠金融定向降准正式落地，中国央行公开市场本周即转为净回笼，再次凸显其维持中性货币政策基调的决心。尽管春节临近，但考虑到央行早已未雨绸缪建立“临时准备金动用安排(CRA)”，多重工具并用有望保障节前资金面稳定。

市场人士并称，银行间资金面本周在缴税影响消退后明显转暖，短期继续关注春节提现需求情况，“临时降准”应能提供有力支持，亦或已有银行启用CRA。长期而言，达沃斯论坛期间中国高层明确未来三年继续控制宏观经济杠杆率，货币政策料维持中性偏紧立场。

债市:

--中国债市当周长短券走势略有分化，但整体未脱震荡。本周资金面跨过缴税周期，同时央行定向降准实施落地，助益资金面持续向宽，提振短券表现好于长端；周中中财办主任刘鹤降杠杆言论一度令长债收益率再度震荡攀升，现券长端整体仍呈窄幅偏弱震荡格局。随着春节提现高峰将至及未来监管担忧未消，债市整体谨慎心态难消。

票据:

--中国票据市场本周转贴利率先跌后涨，税期过后随着定向降准落地等因素影响，资金面明显转松，一度刺激银行收票意愿，但1月信贷、票据额度整体偏紧牵制下，后半周票据价格又现回升，只是可持续性有待观察，月末最后一周料还有博弈空间。

股市:

--中国股市沪综指当周继续强势上涨，并录得连续第六周收升；盘中指数再创近期新高3,574.90点；目前沪深300等蓝筹股估值水平仍相对合理，加之市场赚钱效应明显，投资者情绪提升，对场外资金的吸引有所增强，资金并没有明显撤离的迹象，因此市场的强势特征还会继续。 (整理 吕雯瑾/张晓翀/吴芳/李文科; 审校 杨淑祯)