重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元下滑，势将创6月来最差周度表现

* 美国第四季经济成长放缓，因进口急增 * 受日本央行总裁黑田东彦有关经济和通胀的讲话提振，日圆上涨 路透纽约1月26日 - 美元兑一篮子货币周五继续走疲，势将创下6月来表现最差的一周 ，受累于本周美国高阶官员发表讲话支持弱势美元。 美元指数 下跌0.33%，报89.1，本周周线可能跌1.6%。 继财长努钦周三表示，美元走软将有助于美国短期贸易平衡后，美国总统特朗普周四称 ，希望看到“强势美元”。不过，此举并没能限制市场波动性，也未能抑制美元空头。 欧元兑美元上涨0.15%，报1.2413美元，周四曾触及逾三年高位1.2536美元。 “1.25美元对于欧元/美元来说是一个关键位，触及该水准会让很多市场人士认为欧元 过高，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。 “在该水准可能有很多人们希望触发的选择权障碍和止损单卖单。你会看到波动性加速 上升，”他说。 “这些讲话令波动性加剧，”Anderson说。 目前市场可能稍作喘息，但美元逐渐走弱的潜在趋势仍未改变，Anderson表示。 周五UBS Wealth Management预期，欧元在六个月后将上升至1.28美元，高于之前预估 的1.22美元。 数据显示，美国第四季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.6%，受制于库存增 长步伐温和。不过，该报告对美元无甚影响。路透调查预估为成长3.0%。 “数据令人失望，令原本预期GDP环比增长年率超过3%的市场人士感到意外，不过，以 全年来看，美国经济持续增长的趋势基本保持不变，”Cambridge Global Payments全球产 品和市场策略部门总监Karl Schamotta在一份报告中表示。 美元兑日圆下滑至四个半月低位，此前日本央行总裁黑田东彦表示，央行预期日本经济 继续温和增长，通胀预期小幅上升。在周五晚些时候，日圆回吐部份涨幅。 英镑兑美元 进一步上升，受助于对英国退欧和英国经济状况的乐观情绪增强。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2419 1.2395 +0.19 +3.53 1.1996 美元/日圆 108.70 109.39 -0.63 -3.52 112.67 欧元/日圆 135.02 135.61 -0.44 -0.12 135.18 美元/瑞郎 0.9335 0.9409 -0.79 -4.19 0.9743 英镑/美元 1.4168 1.4145 +0.16 +4.85 1.3512 美元/加元 1.2309 1.2379 -0.57 -2.13 1.2577 美元/离岸人民币 6.3250 6.3285 -0.06 -2.88 6.5125 澳元/美元 0.8109 0.8028 +1.01 +3.95 0.7801 欧元/瑞郎 1.1597 1.1666 -0.59 -0.79 1.1689 欧元/英镑 0.8778 0.8764 +0.16 -1.18 0.8883 新西兰元/美元 0.7353 0.7324 +0.40 +3.77 0.7086 美元/挪威克朗 7.6881 7.7420 -0.70 -6.32 8.2070 欧元/挪威克朗 9.5569 9.5972 -0.42 -2.96 9.8486 美元/瑞典克朗 7.8737 7.9202 -0.59 -4.00 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.7879 9.8202 -0.33 -0.52 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)