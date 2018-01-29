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January 29, 2018 / 9:40 AM / in a day

更新版 1-中国汇市：人民币收盘小跌，但结汇需求未出清继续支撑汇价

3 分钟阅读

    * 人民币小幅收跌，中间价创近27个月新高
    * 短期或见欧元小幅调整而人民币跟随小跌可能
    * 市场继续押注空美元
    * 逢高结汇需求仍在，人民币仍有走升概率
    * 关注可能的监管政策调整

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透上海/北京1月29日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌，中间价则续刷
新近27个月新高。交易员指出，中间价仍遵循定价机制，市场价也逐渐向中间价靠拢，不排
除短期欧元小幅调整而人民币跟随小跌可能，但结汇需求仍未有效出清，且美指仍在下跌通
道，人民币仍有较强走升概率。
        
    他们并指出，虽然本周有美联储议息决议和1月非农数据，但市场似乎已消化3月加息预
期，因此估计数据对美指多头的提振效果有限，货币政策正常化预期仍将持续利多欧元、日
圆和英镑，间接利多人民币多头，仍需观察中国相关外汇政策会否微调以适应新的形势。
    
    另据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周投机客持有
的美元净空仓规模为144.58亿美元，高于之前一周的118亿美元，升至10月中旬以来最高。
    
    “市场今天很安静，人民币过度升值对中国经济有害，对大企业汇兑损益影响也比较大
，已经走了非常大的一个行情，...不排除短期可能会安静一阵子，小区间波动下。”一外
资行交易员指出，但从技术图形看，美指还有向下的空间。
    
    招商银行首席外汇分析师李刘阳认为，在（本轮）人民币升值的过程中，空头并未有效
出清。“我们或许能够等到久违的政策维稳信号，...救市所带来的反弹只是给他们提供一
个控制损失的行动窗口而已。”
    
    中国央行副行长易纲在《中国金融》杂志撰文指出，当前，国内经济继续保持稳中向好
态势，人民币汇率有条件继续在合理均衡水平上保持基本稳定，当然国内外市场还存在不确
定性。在此背景下，人民币汇率双向波动将成为常态。

    全球汇市方面，美元周一兑一篮子货币上涨，受助于公债收益率(殖利率)走高，同时本
周美国将密集发布经济数据，美国联邦储备理事会(FED/美联储)也将召开政策会议，不过美
元前景依旧混沌。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.3266       6.3227      -0.06%
               FXS>                           
   中间价             6.3267       6.3436      0.27%
 成交额<CNYSPTVOL=C  99.86亿美   97.5亿美元       
               FXT>     元                    
 日内波动幅度(pips)     128      日低6.335    日高6.32
                                                 22
   今年以来升贬幅度                              2.93%
 2005年汇改以来升贬                             30.82%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1170                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.3304       6.328              
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.459       6.459              
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3255
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8454元、5.8064元和8.9363元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯/乔艳红)
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