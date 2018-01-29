FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#美俄关系
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
January 29, 2018 / 11:31 PM / 更新于 13 hours ago

重温稿-《中国新债预测》国开行1/2/3年固息债定位料偏低，短券需求仍看好

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/3年增发债和2年新发债
    * 招标金额：1年：60亿；2年：50亿；3年：70亿
    * 招标时间：1月30日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：4.10%-4.32%；4.47-4.75%；4.69%-4.80%
    * 预测均值：4.20%；4.60%；4.72%

    路透上海1月29日 - 中国国家开发银行         周二将招标发行一年、两年及三年期
固息债。路透调查显示，月末资金面仍较宽松，一级短债配置需求较好，近年来首次发行的
两年新债如何定位值得关注；三期债中标结果料不会太高，收益率（利率）预测均值分别落
在4.20%、4.60%和4.72%。
    
    “一季度都是银行配置行情，无论配置需求强还是弱，这段时间估计都不会太差，”北
京一银行交易员认为。
    
    国开行此次招标包括50亿元两年期新债，中债网信息显示，国开行上次发行两年期品种
是在2015年11月17日。上述交易员表示，国开行近期连续停发10年债，此次恢复两年期供给
，也可谓一举两得，“丰富发行品种，又不降低发行节奏，保证发行总量。”
    
    “久期短的都算安全，短债还是有可能招得比较低的；至于两年，可能国开也想搞成关
键期限吧，今年国债也发的多了，”上海一银行交易员表示。    

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、二、三年期
最新收益率为4.2839%、4.5646%和4.8610%。
    
    中国农业发展银行周一下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率为4.7954%和4.968
4%，对应投标倍数2.76倍和2.50倍。            
    
    上述三期债中，一年和三年期为国开行今年第一期和2017年第九期               的
增发债，票面利率均为4.14%，两年期为新发债。一至三年债券可向商业银行柜台追加发行
上限分别是56亿元、14亿元和12亿元。
    
    具体发行条款如下：
    
              2018年1期增发/2018年2期新发/2017年9期增发
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：60亿；2年：50亿；3年：70亿
    银行柜台追加上限  1年：56亿；2年：14亿；3年：12亿
    期限/计息方式     1/2/3年固息
    首场招标时间      1月30日9:30-10:30
    追加发行时间      首场投标结束后20分钟内
    招标方式          单一价格/利率（荷兰式）
    缴款日            2月7日
    起息日            1年：2018/1/29；2年：2018/2/7
                      3年：2017/9/11
    分销期            1月31日-2月7日(银行间市场)
                      1月31日-2月6日(商业银行柜台)
    上市日            2月9日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；2/3年：0.05%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below