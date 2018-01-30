修正-****欧洲经济指标预测--1月31日-2月7日****

(修正：1月31日09：00公布的瑞士数据应为“投资者信心指数”，非“ZEW投资者信心指数”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 国家/地区 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月29日当周 1月31日(三) 00:01 英国 GfK消费者信心指数 1月 负13 负13 约07:00 德国 实质零售销售(较前月) 12月 -0.3% +2.3% 实质零售销售(较上年同期) +2.8% +4.4% 07:00 瑞士 瑞银集团(UBS)消费指标 12月 -- +1.67% 07:45 法国 消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 1月初值 +1.1% +1.2% 期) 法国 生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +1.4% 09:00 德国 经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少1.7 减少2.9 未经季节调整失业人数(万人) -- 238.5 经季节调整失业率 +5.5% +5.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 244.2 09:00 意大利 失业率 12月 10.9% 11.0% 09:00 瑞士 投资者信心指数 1月 -- 52.0 10:00 欧元区 消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 1月初值 +1.3% +1.4% 期) 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +1.0% +1.1% 10:00 欧元区 失业率 12月 8.7% 8.7% 1月31-2月8日 约11:00 英国 抵押贷款利率 1月 -- 4.54% 2月1日(四) 06:45 瑞士 消费者信心指数 第一季 -- 负2 07:00 英国 Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.2% +0.6% Nationwide房价指数(较上年同期) +2.5% +2.6% 08:15 瑞士 零售销售(较上年同期) 12月 -- -0.2% 08:30 瑞士 制造业采购经理人指数(PMI) 1月 64.0 65.2 08:45 意大利 Markit/ADACI制造业PMI 1月 57.5 57.4 08:50 法国 Markit制造业PMI 1月 58.1 58.1 08:55 德国 Markit/BME制造业PMI 1月 61.2 61.2 09:00 欧元区 Markit制造业PMI 1月终值 59.6 59.6 09:30 英国 Markit/CIPS制造业PMI 1月 56.5 56.3 2月2日(五) 09:30 英国 Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PM 1月 52.0 52.2 I) 10:00 意大利 消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 +0.3% +0.4% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.8% +0.9% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +0.9% +1.0% 期) 10:00 欧元区 生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.6% 生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +2.3% +2.8% 2月5日当周 2月5日(一) 08:45 意大利 Markit/ADACI服务业PMI 1月 -- 55.4 08:50 法国 Markit服务业PMI 1月 -- 59.3 Markit综合PMI -- 59.7 08:55 德国 Markit服务业PMI 1月终值 -- 57.0 Markit综合PMI -- 58.8 09:00 欧元区 Markit服务业PMI 1月终值 -- 57.6 Markit综合PMI -- 58.6 09:30 英国 Markit/CIPS服务业PMI 1月 -- 54.2 09:30 欧元区 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 32.9 10:00 欧元区 零售销售(较前月) 12月 -- +1.5% 零售销售(较上年同期) 12月 -- +2.8% 2月6日(二) 00:01 英国 BRC同店零售销售(较上年同期) 1月 -- +0.60% 07:00 德国 工业订单(较前月) 12月 -- -0.4% 07:45 法国 预算收支(亿欧元) 年内截至12月 -- 赤字847.0 2月7日(三) 07:00 德国 工业生产(较前月) 12月 -- +3.4% 07:45 法国 经常账(亿欧元) 12月 -- 赤字33 07:45 法国 经季节调整贸易收支(欧元) 12月 -- 逆差56.9 约08:30 英国 Halifax房价指数(较前月) 1月 -- -0.6% Halifax房价指数(较上年同期) 截至1月的三个月 -- +2.7% 约09:00 意大利 经季节调整的零售销售(较前月) 12月 -- +1.10% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- +1.40% (完) (编译 汪红英；审校 李爽)