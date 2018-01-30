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January 30, 2018 / 11:47 PM / in 10 hours

修正-****欧洲经济指标预测--1月31日-2月7日****

6 分钟阅读

 (修正：1月31日09：00公布的瑞士数据应为“投资者信心指数”，非“ZEW投资者信心指数”)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
    
 GMT时间      国家/地区   经济指标/活动                          公布时段          预估值        前值
 1月29日当周
                                                   
 1月31日(三)
 00:01           英国     GfK消费者信心指数                         1月              负13        负13
 约07:00         德国     实质零售销售(较前月)                     12月             -0.3%       +2.3%
                          实质零售销售(较上年同期)                                  +2.8%       +4.4%
 07:00           瑞士     瑞银集团(UBS)消费指标                    12月                --      +1.67%
 07:45           法国     消费者物价调和指数(HICP)(较上年同       1月初值           +1.1%       +1.2%
                          期)                                                              
                 法国     生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月                --       +1.4%
 09:00           德国     经季节调整失业人数变化(万人)              1月           减少1.7     减少2.9
                          未经季节调整失业人数(万人)                                   --       238.5
                          经季节调整失业率                                          +5.5%       +5.5%
                          经季节调整失业人数(万人)                                     --       244.2
 09:00          意大利    失业率                                   12月             10.9%       11.0%
 09:00           瑞士     投资者信心指数                            1月                --        52.0
 10:00          欧元区    消费者物价调和指数(HICP)(较上年同       1月初值           +1.3%       +1.4%
                          期)                                                              
                          扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                          +1.0%       +1.1%
 10:00          欧元区    失业率                                   12月              8.7%        8.7%
                                                   
 1月31-2月8日    
 约11:00         英国     抵押贷款利率                              1月                --       4.54%
                                                   
 2月1日(四)
 06:45           瑞士     消费者信心指数                          第一季               --         负2
 07:00           英国     Nationwide房价指数(较前月)                1月             +0.2%       +0.6%
                          Nationwide房价指数(较上年同期)                            +2.5%       +2.6%
 08:15           瑞士     零售销售(较上年同期)                     12月                --       -0.2%
 08:30           瑞士     制造业采购经理人指数(PMI)                 1月              64.0        65.2
 08:45          意大利    Markit/ADACI制造业PMI                     1月              57.5        57.4
 08:50           法国     Markit制造业PMI                           1月              58.1        58.1
 08:55           德国     Markit/BME制造业PMI                       1月              61.2        61.2
 09:00          欧元区    Markit制造业PMI                         1月终值            59.6        59.6
 09:30           英国     Markit/CIPS制造业PMI                      1月              56.5        56.3
                                                   
 2月2日(五)
 09:30           英国     Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PM        1月              52.0        52.2
                          I)                                                               
 10:00          意大利    消费者物价指数(CPI)(较前月)             1月初值           +0.3%       +0.4%
                          消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                           +0.8%       +0.9%
                          消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                          -1.8%       +0.3%
                          消费者物价调和指数(HICP)(较上年同                         +0.9%       +1.0%
                          期)                                                              
 10:00          欧元区    生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月             +0.3%       +0.6%
                          生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                           +2.3%       +2.8%
                                                   
 2月5日当周
 2月5日(一)                                                                                
 08:45          意大利    Markit/ADACI服务业PMI                     1月                --        55.4
 08:50           法国     Markit服务业PMI                           1月                --        59.3
                          Markit综合PMI                                                --        59.7
 08:55           德国     Markit服务业PMI                         1月终值              --        57.0
                          Markit综合PMI                                                --        58.8
 09:00          欧元区    Markit服务业PMI                         1月终值              --        57.6
                          Markit综合PMI                                                --        58.6
 09:30           英国     Markit/CIPS服务业PMI                      1月                --        54.2
 09:30          欧元区    欧元区Sentix投资者信心指数                2月                --        32.9
 10:00          欧元区    零售销售(较前月)                         12月                --       +1.5%
                          零售销售(较上年同期)                     12月                --       +2.8%
 
 2月6日(二)  
 00:01           英国     BRC同店零售销售(较上年同期)               1月                --      +0.60%
 07:00           德国     工业订单(较前月)                         12月                --       -0.4%
 07:45           法国     预算收支(亿欧元)                     年内截至12月            --   赤字847.0
 
 2月7日(三)      
 07:00           德国     工业生产(较前月)                         12月                --       +3.4%
 07:45           法国     经常账(亿欧元)                           12月                --      赤字33
 07:45           法国     经季节调整贸易收支(欧元)                 12月                --    逆差56.9
 约08:30         英国     Halifax房价指数(较前月)                   1月                --       -0.6%
                          Halifax房价指数(较上年同期)         截至1月的三个月          --       +2.7%
 约09:00        意大利    经季节调整的零售销售(较前月)             12月                --      +1.10%
                          未经季节调整的零售销售(较上年同期)                           --      +1.40%
 
    (完) (编译 汪红英；审校 李爽)
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