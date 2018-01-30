更新版 1-台湾货币市场：短率持稳既有区间，大行暂停拆款无碍宽松格局

* 两大银行一暂停拆款，另一恢复年前拆款 * 央行刻意减少冲销，市场短期资金相对宽裕 * 票券商缺口小短票量少，RP未因月底近偏紧 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北1月30日 - 台湾银行间短率周二持稳既有区间。资金调度人士表示，此前央行 减少冲销，市场短期资金相当宽松，纵然一大型银行暂时停止供应拆款，但也因需求不多， 对市况影响甚微。 他们并指出，虽然有大型银行因国库借款、企业贷款等原因停止拆款，但先前为调整积 数而暂停拆款供应的另一家大型银行，则自昨日起开始供应农历年前拆款，并预计明日起供 应跨年拆款。 〞市况宽松，虽然不供应拆款，但不致影响利率。〞一位大型银行资调人士称。 另一大型银行交易员则表示，由于票券商今日缺口普遍不大，资金调度需求有限，反而 有银行主动来电表达拆入一、两天的短钱。 他们指出，由于上周央行刻意减少冲销力道，不少短期资金因而留在银行间，预料月底 将会是相对宽松的格局，短率应该会稳在既有水准。 根据央行最新统计，至周一通货发行数已提高至2兆1,898亿台币，银行间从15日起开始 向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约1,269亿台币。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.240 29.150 台湾加权股价指数<.TWII 11,076.78 11,221.81 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.180-0.290% --一周拆款利率区间 0.185-0.400% 0.183-0.390% --两周拆款利率区间 0.270-0.400% 0.205-0.400% **票券商缺口小** 短票方面，大型票券商交易员表示，由于月底资金缺口小，且市场相对宽松，银行买票 意愿颇高，有的落点甚至可排到季底前，且利率仍未见走高。 不过他们提到，下周进入新提存期，民众要开始提领新钞，届时银行买票态度应该会趋 向保守，但预料央行将适度提供流动性，不致令短率走高。 〞票很少，我要到月初才有。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.37%，成交少；跨农历年短票则主要落在 0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.310-0.430% ，成交64.01亿台币；前日加权平均利率在0.413%，区间在0.390-0.430%，成交115.54亿台 币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.416%，区间在0.390-0.430%，成交金额37 .45亿台币；前日成交加权平均利率在0.406%，区间在0.310-0.430%，成交金额96.01亿台币 。 台湾央行周二发行2,176亿台币定存单，发行余额未增减。 本周到期央行定存单金额共2兆256.6亿台币，余日分别为：周三4,364亿、周四8,332.3 亿及周五3,233.3亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备547亿台币，累计超额准备1兆2,764亿台 币、加计前期1%的超额准备1兆4,224亿台币。 **月底偏向宽松** 债券附买回(RP)市场方面，证券商资调人士表示，虽然接近月底，本周又有不少国际债 券交割，但市况尚称平稳，投信并没有明显走钱。 证券商交易员称，公债RP大多已经跨月，利率也未见加点，由于银行体系资金相当充裕 ，预料月底RP利率将可持稳在既有水准。 〞连投信都不紧，资金松松的。〞一位大型证券商交易员说。 今日有273天期国库券350亿台币交割。本周主要债券交割因子尚有：周三西班牙对外银 行发行两档美元债共计1.5亿、周四友利银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发 行1.5亿美元债、周五加拿大国家银行NA.TO发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。 （国际板债券交割请参考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日，公债RP跨月利率在0.31-0.32%。 至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.4 2-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率同样平稳，极短天期利率在0.25-0.26%；公债RP 月内利率主要在0.26-0.30%，农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债月内利率主 要成交在0.25-0.30%，农历年前0.34%；跨农历年在0.36%。(完) (审校 乔艳红)