更新版 1-中港个股：万科大股东宝能集团回应称已签相关资管计划延期补充协议

(新增宝能集团的回应及更新报价)

路透上海1月30日 - 在中国最大房企之一的万科独立董事刘姝威要求大股东之一的深圳钜盛华将到期资产管理计划清盘后，该公司A股周二大幅下挫。不过万科盘后刊登宝能集团的澄清公告称，已就资管计划延期事项签署补充协议。

宝能集团承认，持有万科大宗股份的七个资管计划已于2017年11月和12月分别到期。不过与相关各方充分沟通协商后，各方已就共计九个资管计划签署补充协议，就延长前述资 管计划清算期相关事项做出了约定。

深圳钜盛华是宝能系的重要成员，宝能系共计持有万科25.4%股份，为其第二大股东。宝能集团并强调，上述延期行为符合现行法律法规及相关规定。

中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威周二在个人微信公众号中公布其给中国证监会主席刘士余的公开信。她在信中指出，钜盛华通过九个资产管理计划合计持有万科10.34%股份，其中七个资管计划已在2017年11月和12月到期，这七个资管计划合计持万科6.89%股份。

公开信称，根据2016年发布的私募资产管理业务相关规定，这些杠杆为两倍的资管计划应予清盘，不得续期。作为万科的独董，要维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害，因此请求证监会命令钜盛华已到期的七个资管计划立即清盘，不得续期。

万科A收报36.36元人民币，跌5.73%，盘中最大跌幅达6%；万科H股收跌0.9%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)