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January 30, 2018 / 9:17 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元连两日收跌，客盘购汇平淡静候美联储会议

2 分钟阅读

    * 人民币连二日收跌，中间价亦脱离27个月高点
    * 美指小幅企稳，客盘购汇需求并未上升
    * 观望气氛较浓，市场成交清淡
    * 人民币料仍易升难跌，关注中国监管层会否有相应举措
    * 关注美联储会议获得的指引

 (新增收盘报价及评论)
    路透上海/北京1月30日 - 人民币兑美元即期周二连二日收跌，中间价暂时脱离27个月高点。交易员指出，美元指数小幅企稳打压人民币升值动力，但市场购汇情绪并没有被激发，观望气氛浓厚交投仍清淡，预计人民币仍易升难跌；市场等待美国总统特朗普国情咨文演说，以及美联储会议可能带来的指引。
    
    他们并称，市场普遍预期美联储本周将维持利率不变，并继续关注美国非农就业数据等对3月加息可能造成影响的线索，本周决议前市场可能较为谨慎；但要扭转美指跌势，还需更多利好刺激，起码短期看不到，因此也需时刻关注中国监管层会否有相应举措。    
    
    “（美元兑人民币）尾盘稍微涨了一点，主要是受到美指企稳的影响，但即期购汇也没有明显出来，...但远端掉期点倒是有一些买盘的支撑.”一外资行交易员称。
    
    他并表示，目前看美元仍在下跌通道中，如果美元跌幅再次扩大，不排除监管层再次祭出调整逆周期因子系数的政策。    

    全球汇市方面，美元周二连续第二个交易日上涨，在美债收益率持坚以及美联储本周政策决定公布在即背景下，投资者对美元近期跌势进行获利了结。

   以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：        
 在岸市场人民币兑美元            今日             上日          升贬
    即期成交价格                6.3415           6.3266        -0.23%
          中间价                6.3312           6.3267        -0.07%
    成交额                   100.86亿美元     99.86亿美元         
        日内波动幅度(pips)        134          日低6.3447    日高6.3313
          今年以来升贬幅度                                        2.69%
    2005年汇改以来升贬幅度                                       30.51%
     一年期美元/人民币掉期             1146                            
                                                             
                                                                  
 离岸人民币市场                  今日             上日                 
          CNH即期               6.3468           6.3375                
   一年期NDF                     6.474           6.467                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3361元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8267元、5.8245元和8.8652元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良)
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