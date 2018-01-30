更新版 1-港股业绩：恒隆地产去年基本纯利倒退13%，市场恢复中惟需时间反映

(新增记者会内容及股价表现)

路透香港1月30日 - 业务重心在中国发展商业物业的恒隆地产周二宣布，2017年度基本纯利倒退13%，因期内物业销售收益减少，以及中港两地租赁业务的收入受部分楼面翻新而暂时关闭有所下滑。管理层指称，目前内地市场已在恢复当中，惟仍须一些时间才反映在业绩表现上。

公布业绩后，恒隆地产午盘股价跌幅扩大，最多曾挫跌近6%至19.98港元盘中低点，收盘跌5.41%，报20.1港元；大盘恒生指数收低1.09%。

“（内地）市场在恢复中，需要一点时间反映在（业绩）数字上，可能要等多一年半载。”恒隆地产董事长陈启宗在业绩发布会上称。

截至去年12月底止全年，恒隆地产的净利为81.24亿港元，按年升31%；撇除投资物业重估等因素后的基本纯利则由2016年度的63.41亿港元减少至55.3亿港元；基本每股盈利1.23港元。董事会建议派末期息每股0.58港元，与2016年度持平。

期内，恒隆地产因出售较少香港的货尾住宅单位，物业销售收入按年减少36%至34.2亿港元；物业销售溢利下降三成至22.38亿港元，整体边际利润率为65%。

物业租赁为恒隆地产的最大收入及盈利来源，去年度相关收入及营业溢利分别按年上升1%及下跌1%，分别为77.79亿港元和56.72亿港元。其中内地物业租赁的营业溢利按年微跌2%，而香港业务溢利则微升1%。

公司指出，若撇除中港两地项目部分因进行翻新而关闭的楼面面积，则去年物业租赁的租金收入有4%的按年升幅。

恒隆地产行政总裁陈南禄表示，今年公司在内地大部分商场的租金均会上调，而销售额亦有所上升，但要转化成集团的收入则尚需要一些时间，但管理层对公司未来前景有信心。

展望今年，公司表示将把焦点放在推动香港及上海项目的零售额及租金增长，同时提高上海以外项目的租出率及租户质素。

**拟重建九龙湾项目**

陈启宗表示，相信未来的消费模式会是线上线下并行，线上业务最终也需要有实体店的支持。他并举例腾讯控股、京东等网络巨头也通过入股万达商业，购买实体物业。

目前，恒隆地产在上海、沈阳、济南、无锡、天津及大连有八个商业项目营运中。

在香港方面，恒隆地产已多年没有新增土地储备，目前公司尚余15间位于跑马地蓝塘道的半独立式大宅及10个大角嘴“浪澄湾”住宅单位，账面总值约16.12亿港元。

陈启宗表示，16.12亿港元只是成本，实际的市场价值远不止此数。

另外，公司现时持有九龙湾“淘大工业村”项目的八成多权益，管理层表示，仍要时间统一项目业权，未来希望进行重建，但至于重建为住宅或商业物业，目前仍在研究中。

“淘大工业村”楼龄达50多年，为一幢旧式工厦物业，2016年6月曾发生四级大火，焚烧逾百小时。

根据政府强制拍卖条例，楼龄达50年以上或位于非工业地带的楼龄30年以上的工业大厦，且该地段上每个单位均代表多于10%的不分割份数，申请人只需拥有不少于80%的业权份数，便可提出强拍。（完）

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