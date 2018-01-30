重温稿-《中国新债预测》一年和10年新发国债中标利率均值为3.45%和3.91%

* 招标品种：财政部1/10年新发国债

* 招标金额：各200亿元人民币

* 招标时间: 周三(1月31日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：3.30%-3.50%；3.86%-3.97%

* 预测均值: 3.45%、3.91%(按各家机构预测值平均)

路透上海1月30日 - 中国财政部周三将招标新发一年和10年固息国债。路透调查显示，现券二级弱势震荡，但一级新债近几日持续释放暖意，明日一年期品种或受益宽松资金面更受机构青睐；预计两期国债需求持续稳中向好，中标结果有望稍低于二级，预测均值分别为3.45%和3.91%。

“最近一级都还行，国债一向也比较稳，需求应该还不错，”上海一银行交易员称，今天国开债短端的需求很好，国债估计也不会差。

中债国债到期收益率曲线显示，一年和10年期最新收益率为3.5101%和 3.9368%。据交易员透露，二级市场上，剩余期限近10年的国债170025券最新成交在3.93%，剩余期限近一年的国债170024券最新成交在3.48%。

国开行上午招标增发的一、三年固息债，中标收益率为4.1167%、4.6873%，预测均值4.20%、4.72%，投标倍数3.45倍、3.81倍；两年期新发固息债中标利率4.53%，预测均值4.60%，投标倍数4.45倍。

明日招标两期债为财政部今年第三和第四期记账附息国债，采用修正的多重价格（即混合式）招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

两期债均自2月1日开始计息，招标结束至2月1日进行分销，2月5日起上市交易。

标位限定上，一年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为100个、20个和35个标位。(完) (发稿 吴芳；审校 乔艳红)