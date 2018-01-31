FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#路透调查
#美俄关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
January 31, 2018 / 1:57 AM / 3 days ago

更新版 1-中国数据：1月官方制造业PMI降至八个月低点，受部分行业进入生产淡季影响

2 分钟阅读

    * 中国1月官方制造业PMI低于预期，降至八个月低点
    * 制造业部分行业进入生产淡季，供需两端趋缓
    * 非制造业PMI升至四个月高点，综合PMI走势平稳

 (新增统计局评论)
    路透北京1月31日 - 中国1月官方制造业PMI表现不及预期，降至八个月低点，扩张步伐放缓，
这主要受部分行业进入生产淡季影响，非制造业则受益于服务业升温，升至四个月高位，整体看来
，当前经济运行保持平稳。    
    
    中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--1月官方制造
业采购经理人指数(PMI)降至51.3，低路透调查预估中值51.5，创八个月低点，不过
，官方制造业PMI已连续18个月处于扩张区间。1月官方非制造业商务活动指数则升至四个月高点55
.3。
    
    “制造业继续保持稳步扩张走势，”统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河点评道，本月部
分行业进入生产淡季，供需两端稳中趋缓；受春节假日临近等因素影响，消费品制造业增长加快；
主要原材料购进价格和出厂价格涨幅再现回落，进出口有所放缓。
    
    分项数据显示，生产指数和新订单指数为53.5和52.6，分别比上月回落0.5和0.8个点，但均处
于53左右相对较高的扩张区间；主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为59.7和51.8，分别比上
月回落2.5和2.6个点，并明显低于去年同期，企业运营成本上涨压力有所缓解；受与圣诞、新年相
关的国外市场需求提前释放等因素影响，新出口订单指数比上月下降2.4个点，至49.5。
    
    赵庆河指出，调查结果显示，随着春节临近，制造业劳动力供应不足情况有所显现，本月反映
此情况的企业比重为17.2%，比上月上升2.4个百分点。此外，17.4%的出口企业认为人民币汇率波
动给生产经营活动带来不利影响，比重比上月上升2.7个百分点。
    
    分企业规模看，大型企业PMI为52.6，比上月回落0.4，继续在扩张区间内平稳运行；中型企业
PMI为50.1，比上月回落0.3；小型企业PMI为48.5，虽比上月下降0.2，仍高于去年同期2.1个点。 
 
    
    非制造业方面，1月服务业扩张步伐加快，服务业商务活动指数为54.4，比上月上升1.0个点；
建筑业景气度高位回落，受近期大范围降温及雨雪天气等因素影响，建筑业企业生产活动放缓，商
务活动指数为60.5，比上月回落3.4个点。
    
    此外统计局还首度公布了综合PMI产出指数，该指数为PMI指标体系中反映当期全行业（制造业
和非制造业）产出变化情况的综合指数，1月份，综合PMI产出指数为54.6，与上月持平，表明企业
生产经营活动总体继续保持平稳较快发展态势。
    
    下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):
 2018/1月  2017/12月  11月  10月  9月   8月   7月   6月   5月   4月   3月   2月   1月
 51.3      51.6       51.8  51.6  52.4  51.7  51.4  51.7  51.2  51.2  51.8  51.6  51.3
 
    制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI
指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
    
    下表为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):   
 2018年1  2017年12  11月  10月  9月   8月   7月   6月   5月   4   3月   2月   1月
 月       月                                                  月              
 55.3     55        54.8  54.3  55.4  53.4  54.5  54.9  54.5  54  55.1  54.2  54.6
 
    非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存
货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期
指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）    
    

 (发稿 宿泱韫；审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below