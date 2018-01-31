更新版 1-中国数据：1月官方制造业PMI降至八个月低点，受部分行业进入生产淡季影响

* 中国1月官方制造业PMI低于预期，降至八个月低点 * 制造业部分行业进入生产淡季，供需两端趋缓 * 非制造业PMI升至四个月高点，综合PMI走势平稳 (新增统计局评论) 路透北京1月31日 - 中国1月官方制造业PMI表现不及预期，降至八个月低点，扩张步伐放缓， 这主要受部分行业进入生产淡季影响，非制造业则受益于服务业升温，升至四个月高位，整体看来 ，当前经济运行保持平稳。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--1月官方制造 业采购经理人指数(PMI)降至51.3，低路透调查预估中值51.5，创八个月低点，不过 ，官方制造业PMI已连续18个月处于扩张区间。1月官方非制造业商务活动指数则升至四个月高点55 .3。 “制造业继续保持稳步扩张走势，”统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河点评道，本月部 分行业进入生产淡季，供需两端稳中趋缓；受春节假日临近等因素影响，消费品制造业增长加快； 主要原材料购进价格和出厂价格涨幅再现回落，进出口有所放缓。 分项数据显示，生产指数和新订单指数为53.5和52.6，分别比上月回落0.5和0.8个点，但均处 于53左右相对较高的扩张区间；主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为59.7和51.8，分别比上 月回落2.5和2.6个点，并明显低于去年同期，企业运营成本上涨压力有所缓解；受与圣诞、新年相 关的国外市场需求提前释放等因素影响，新出口订单指数比上月下降2.4个点，至49.5。 赵庆河指出，调查结果显示，随着春节临近，制造业劳动力供应不足情况有所显现，本月反映 此情况的企业比重为17.2%，比上月上升2.4个百分点。此外，17.4%的出口企业认为人民币汇率波 动给生产经营活动带来不利影响，比重比上月上升2.7个百分点。 分企业规模看，大型企业PMI为52.6，比上月回落0.4，继续在扩张区间内平稳运行；中型企业 PMI为50.1，比上月回落0.3；小型企业PMI为48.5，虽比上月下降0.2，仍高于去年同期2.1个点。 非制造业方面，1月服务业扩张步伐加快，服务业商务活动指数为54.4，比上月上升1.0个点； 建筑业景气度高位回落，受近期大范围降温及雨雪天气等因素影响，建筑业企业生产活动放缓，商 务活动指数为60.5，比上月回落3.4个点。 此外统计局还首度公布了综合PMI产出指数，该指数为PMI指标体系中反映当期全行业（制造业 和非制造业）产出变化情况的综合指数，1月份，综合PMI产出指数为54.6，与上月持平，表明企业 生产经营活动总体继续保持平稳较快发展态势。 下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%): 2018/1月 2017/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 51.3 51.6 51.8 51.6 52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI 指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。 下表为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%): 2018年1 2017年12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4 3月 2月 1月 月 月 月 55.3 55 54.8 54.3 55.4 53.4 54.5 54.9 54.5 54 55.1 54.2 54.6 非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存 货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期 指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完） (发稿 宿泱韫；审校 杨淑祯)