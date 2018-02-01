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February 1, 2018 / 12:03 AM / a day ago

重温稿-台湾货币市场：182天期国库券决标贴现率料在0.325-0.345%

2 分钟阅读

    * 标售标的：182天期国库券
    * 标售时间：周四(1日)
    * 标售金额：暂定350亿台币
    * 预测区间：0.325-0.345%
    * 受访机构：六家

    路透台北1月31日 - 台湾财政部将于周四(2月1日)委托央行标售“财107-3期”国库券，天期为182天。路
透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.325-0.345%。
    
    路透调查六家金融机构，包括四家本地大型商银及两家外商银行，预估决标贴现利率的大区间在0.320-0.
350%。    
    
    以下为各银行的看法重点分析：
    --一外银资调人士表示，若以周一的273天国库券标售结果来看，不少银行基于农历年关考量仅志在参加
，这次182天标售也是一样，就看多钱的几家外商银行与行库如何出手，预料不会太低。
    --另一外银资调人士则称，近日市场有短钱需要去化，182天期国库券刚好符合需求，因此得标利率可能
会偏低。
    --一本地大型银行交易员指出，卡在农历年关，多数银行有不少库存现金无法动用，多少会影响投标意愿
。但只要钱多的少数外商银行，就会将利率推低。
       
    以下为2017年以来国库券发行细节：
        
  2018年  
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
     1月29日          273          350        0.392             2.05
     1月19日          364          300        0.404             3.31
  2017年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
      7月27           364          300        0.416             3.55
 日                                                  
     4月26日          182          300        0.330             3.47
     4月21日           91          250        0.280             3.42
     3月24日           91          300        0.305             2.11
     2月13日           91          250        0.282             3.99
     1月23日           91          300        0.320             3.52
     1月12日          182          300        0.420             3.80
      1月6日          273          250        0.483             3.81
  （完）

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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