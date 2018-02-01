重温稿-台湾货币市场：182天期国库券决标贴现率料在0.325-0.345%

* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周四(1日) * 标售金额：暂定350亿台币 * 预测区间：0.325-0.345% * 受访机构：六家 路透台北1月31日 - 台湾财政部将于周四(2月1日)委托央行标售“财107-3期”国库券，天期为182天。路 透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.325-0.345%。 路透调查六家金融机构，包括四家本地大型商银及两家外商银行，预估决标贴现利率的大区间在0.320-0. 350%。 以下为各银行的看法重点分析： --一外银资调人士表示，若以周一的273天国库券标售结果来看，不少银行基于农历年关考量仅志在参加 ，这次182天标售也是一样，就看多钱的几家外商银行与行库如何出手，预料不会太低。 --另一外银资调人士则称，近日市场有短钱需要去化，182天期国库券刚好符合需求，因此得标利率可能 会偏低。 --一本地大型银行交易员指出，卡在农历年关，多数银行有不少库存现金无法动用，多少会影响投标意愿 。但只要钱多的少数外商银行，就会将利率推低。 以下为2017年以来国库券发行细节： 2018年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 1月29日 273 350 0.392 2.05 1月19日 364 300 0.404 3.31 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 7月27 364 300 0.416 3.55 日 4月26日 182 300 0.330 3.47 4月21日 91 250 0.280 3.42 3月24日 91 300 0.305 2.11 2月13日 91 250 0.282 3.99 1月23日 91 300 0.320 3.52 1月12日 182 300 0.420 3.80 1月6日 273 250 0.483 3.81 （完） (记者 董永年; 审校 乔艳红)